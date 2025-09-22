Микита Богачов звільнений з посади гендиректора ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», його змінив головний інженер Сергій Циба. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення компанії у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Деталі

Наглядова рада ухвалила відповідне рішення на засіданні 22 вересня. Підставою для цього стала заява Богачова про дострокове припинення повноважень.

Богачов обіймав посаду гендиректора «ККФ «Рошен» із березня 2025 року. Упродовж останніх п’яти років працював директором із виробництва дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен».

Цибу обрали гендиректором терміном на один рік. Упродовж останніх п’яти років він працював головним інженером ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», заступником головного інженера, а згодом – головним інженером департаменту підготовки виробництва ДП «КК «Рошен», головним інженером Київської кондфабрики «Рошен» і членом її дирекції.

Контекст

Корпорація Roshen включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Київська обл.); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 000 тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen налічує близько 70 магазинів у різних регіонах України.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син пʼятого президента України Петра Порошенка Олексій.