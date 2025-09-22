Никита Богачев уволен с должности гендиректора ЧАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен», его сменил главный инженер Сергей Цыба. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщения компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Подробности
- Наблюдательный совет принял соответствующее решение на заседании 22 сентября. Основанием для этого стало заявление Богачева о досрочном прекращении полномочий.
- Богачев занимал должность гендиректора ККФ «Рошен» с марта 2025 года. За последние пять лет работал директором по производству дочернего предприятия «Кондитерская корпорация «Рошен».
- Цыбу избрали гендиректором сроком на один год. За последние пять лет он работал главным инженером ЧАО «Кременчугская кондитерская фабрика «Рошен», заместителем главного инженера, а впоследствии – главным инженером департамента подготовки производства ГП «КК «Рошен», главным инженером Киевской кондфабрики «Рошен» и членом ее дирекции.
Контекст
Корпорация Roshen включает в себя Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.); Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.
Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства составляет около 300 000 тонн продукции в год.
Сеть фирменных магазинов Roshen насчитывает около 70 магазинов в разных регионах Украины.
Конечным бенефициаром предприятия является сын пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей.
