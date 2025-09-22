Никита Богачев уволен с должности гендиректора ЧАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен», его сменил главный инженер Сергей Цыба. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщения компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Подробности

Наблюдательный совет принял соответствующее решение на заседании 22 сентября. Основанием для этого стало заявление Богачева о досрочном прекращении полномочий.

Богачев занимал должность гендиректора ККФ «Рошен» с марта 2025 года. За последние пять лет работал директором по производству дочернего предприятия «Кондитерская корпорация «Рошен».

Цыбу избрали гендиректором сроком на один год. За последние пять лет он работал главным инженером ЧАО «Кременчугская кондитерская фабрика «Рошен», заместителем главного инженера, а впоследствии – главным инженером департамента подготовки производства ГП «КК «Рошен», главным инженером Киевской кондфабрики «Рошен» и членом ее дирекции.

Контекст

Корпорация Roshen включает в себя Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.); Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена ​​с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства составляет около 300 000 тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазинов Roshen насчитывает около 70 магазинов в разных регионах Украины.

Конечным бенефициаром предприятия является сын пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей.