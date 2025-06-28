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Мед за 2900 грн. Проєкт «Мед мінних полів», що приніс Україні перше золото «Каннських левів», збирає кошти на розмінування. Який результат?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

Мед мінних полів /колаж Анастасія Савеленко

«Мед мінних полів» приніс Україні перше золото на престижному рекламному фестивалі «Каннські леви». Фото колаж Анастасія Савеленко

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У червні 2025 року проєкт «Мед мінних полів» виграв перше в історії України «золото» Каннських левів. У 2026-му мед, зібраний із замінованих українських лугів, може продаватись у німецьких супермаркетах. До цього команда МЗС України, агрохолдингу Kernel і агенції Saatchi&Saatchi Ukraine йшли з 2023-го, коли по банкам розлили перший урожай. Скільки коштів він зібрав на розмінування?

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Спільний проєкт МЗС України, компанії Kernel і креативної агенції Saatchi&Saatchi Ukraine «Мед мінних полів» стартував 10 жовтня 2023-го. Його ідея – виготовляти мед із нектару трав, що зростають на замінованих лугах. На початку проєкту баночки із медом планували дарувати міжнародним партнерам, щоб привернути увагу до проблеми розмінування українських територій.

Поля підживили і засіяли за допомогою дронів, а вулики для бджіл розмістили на безпечній території. Перший тестовий урожай через посуху був меншим, ніж очікували. Восени 2023-го, вдалося зібрати лише 30 літрів меду. 

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