У червні 2025 року проєкт «Мед мінних полів» виграв перше в історії України «золото» Каннських левів. У 2026-му мед, зібраний із замінованих українських лугів, може продаватись у німецьких супермаркетах. До цього команда МЗС України, агрохолдингу Kernel і агенції Saatchi&Saatchi Ukraine йшли з 2023-го, коли по банкам розлили перший урожай. Скільки коштів він зібрав на розмінування?

Спільний проєкт МЗС України, компанії Kernel і креативної агенції Saatchi&Saatchi Ukraine «Мед мінних полів» стартував 10 жовтня 2023-го. Його ідея – виготовляти мед із нектару трав, що зростають на замінованих лугах. На початку проєкту баночки із медом планували дарувати міжнародним партнерам, щоб привернути увагу до проблеми розмінування українських територій.

Поля підживили і засіяли за допомогою дронів, а вулики для бджіл розмістили на безпечній території. Перший тестовий урожай через посуху був меншим, ніж очікували. Восени 2023-го, вдалося зібрати лише 30 літрів меду.