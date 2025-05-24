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Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Що відомо (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У ніч на 24 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними дронами, спричинивши пожежі та пошкодження в кількох районах міста. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Деталі 

  • Голосіївський район: Уламки збитого дрона впали на кількох локаціях, пошкоджено п’ять автомобілів. Одна людина постраждала.
  • Святошинський район: Атака завдала значних збитків нежитловій інфраструктурі в кількох місцях. Виникла пожежа в одноповерховій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів. Станом на 08:00 пожежу локалізовано, триває ліквідація окремих осередків. Даних про постраждалих поки немає.
  • Солом’янський район: Загоряння сталося в квартирах на четвертому та п’ятому поверхах п’ятиповерхівки. Пожежу ліквідовано, врятовано одну людину, яку з отруєнням продуктами горіння передали медикам.
  • Постраждало семеро осіб, із них четверо з гострою реакцією на стрес отримали допомогу на місці. Розгорнуто оперативний штаб за адресою вул. Віталія Скакуна, 14.
  • Шевченківський район: Зафіксовано пожежу в нежитловій забудові, яку станом на 08:00 локалізовано.
  • Дніпровський район: Уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки, двоє людей постраждали. Також зафіксовано займання, яке ліквідовано.
  • Оболонський район: Один із найбільш постраждалих. Уламки збитих цілей впали на відкритих територіях у кількох місцях, пошкоджено торговий центр (без пожежі). Найсерйозніші наслідки – у житловій багатоповерхівці, де дрон пошкодив квартири на третьому-шостому поверхах, спричинивши пожежу на балконах. 
  • П’ятеро осіб постраждали, двох людей вивели на свіже повітря, ще четверо звернулися по медичну допомогу через гостру реакцію на стрес. Пожежу ліквідовано. Багато вибитих вікон. 
  • На Оболонському проспекті, 32Б, розгорнуто оперативний штаб за координації керівництва РДА. Постраждалим надають допомогу та харчування.
Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Що відомо (фото) /Фото 1

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Що відомо (фото) /Фото 2

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Що відомо (фото) /Фото 3

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Що відомо (фото) /Фото 4

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Що відомо (фото) /Фото 5

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Що відомо (фото) /Фото 6

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Що відомо (фото) /Фото 7

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Що відомо (фото) /Фото 8

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Що відомо (фото) /Фото 9

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Що відомо (фото) /Фото 10

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Що відомо (фото) /Фото 11

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Що відомо (фото) /Фото 12

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

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Контекст 

У ніч на 16 травня Росія здійснила атаку на Київ та Київську область за допомогою ударних дронів. У одному зі столичних районів сталася пожежа.

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