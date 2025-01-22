Виторг третього за розміром оператора lifecell зріс на 14% у 2024 році

Виторг третього за розміром оператора lifecell у 2024 році виріс на 14% у порівнянні з 2023 роком. Про це Forbes Ukraine сказав CEO групи компаній DVL Михайло Шелемба .

Ключові факти

Загалом у 2024-му виторг lifecell виріс на 14%, сказав Михайло Шелемба, не називаючи точну цифру.

Якщо виторг оператора у 2023-му був 11,7 млрд грн, то у 2024-му оператор заробив 13,3 млрд грн, підрахував Forbes Ukraine.

«Чистий дохід всього DVL – майже такий, як ми й планували, коли об’єднували компанії», — додав Шелемба.

Контекст

За підсумками 2023 року виторг lifecell зріс на 24,4% – до 11,7 млрд грн. Прибуток досяг 2,5 млрд грн проти 972,3 млн грн роком раніше.

У другому кварталі 2024-го lifecell наростив абонентську базу до майже 10 млн, що на 14% більше, ніж у другому кварталі 2023-го. Середній чек lifecell зменшився на 1,9% – до 110,6 грн.

Звіт lifecell у другому кварталі 2024-го був останнім публічним повідомленням про фінпоказники. Після придбання компанії французьким мільярдером Ксавʼє Ньєлем оператор не публікуватиме фінзвітність.