Президент Франції Емманюель Макрон 10 червня оголосив, що запровадить заборону на використання соціальних мереж дітьми до 15 років у Франції, якщо найближчим часом подібні заходи не будуть прийняті на рівні Європейського Союзу. Про це пише Le Figaro.
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Деталі
- Заява пролунала в ефірі телеканалу France 2 після нападу підлітка з ножем на шкільну наглядачку в місті Ножан, розташованому в департаменті Верхня Марна.
- «Ми маємо кілька місяців, щоб досягти загальноєвропейської згоди. Якщо цього не станеться, ми запровадимо заборону у Франції. Чекати далі не можна», – наголосив Макрон.
Контекст
У 2024 році Європейський Союз розпочав розслідування проти соціальних мереж Facebook, Instagram і TikTok через можливі порушення Закону про цифрові послуги, пов’язані із захистом дітей.
У липні 2024 року Іспанія запустила програму Cartera Digital Beta («Цифровий гаманець бета»), яка дає змогу онлайн-платформам перевіряти, чи користувачам порносайтів виповнилося 18 років.
У травні 2025 року Єврокомісія відкрила офіційні провадження проти платформ для дорослих Pornhub, Stripchat, XNXX і XVideos, підозрюючи їх у недотриманні правил захисту неповнолітніх.
У червні 2024 року платформа X змінила свої правила, офіційно дозволяючи публікацію контенту для дорослих. Користувачі молодше 18 років або ті, хто не вказав дату народження, не можуть переглядати NSFW-матеріали (контент, неприйнятний для перегляду в робочому чи публічному середовищі).
Однак у Франції розглядають жорсткіші заходи. Влада може класифікувати X як порноплатформу, щоб заборонити доступ до неї дітям.
За інформацією Financial Times, у липні 2025 року ЄС планує запустити застосунок для перевірки віку, який сприятиме ефективнішому захисту неповнолітніх в інтернеті.
Трагічний інцидент стався 10 червня 2025 року в місті Ножан на північному сході Франції. 14-річний учень місцевої школи, за даними Reuters, смертельно поранив ножем 31-річну шкільну наглядачку під час перевірки рюкзаків на наявність зброї. Підлітка затримали, він перебуває під вартою. Прокуратура повідомляє, що хлопець завдав жінці кількох ножових поранень, від яких вона померла. Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав це частиною «хвилі насильства серед дітей», наголосивши, що уряд не може ігнорувати проблему.
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