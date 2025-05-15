TikTok загрожує великий штраф у Європі через порушення закону про цифрові послуги

Європейська комісія попередньо дійшла висновку, що TikTok порушує вимоги Закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA) – зокрема, щодо прозорості рекламної діяльності. У разі підтвердження порушення компанії загрожує штраф до 6% від її світового річного виторгу, йдеться у пресрелізі на сайті Єврокомісії.

Деталі

Єврокомісія вважає, що TikTok не забезпечує належного функціонування публічного рекламного репозиторію. Це інструмент, який дозволяє правоохоронцям та громадським організаціям виявляти шахрайські оголошення, дезінформаційні кампанії та маніпуляції, зокрема в контексті виборів.

За попередніми висновками, TikTok не надає достатньої інформації про зміст реклами, аудиторію, на яку вона націлена, та її замовників. Крім того, пошук у репозиторії є обмеженим і не дає змоги користувачам проводити повноцінний аналіз.

Ці висновки базуються на глибокому розслідуванні Єврокомісії, що включало аналіз внутрішніх документів компанії, тестування її інструментів і консультації з експертами, йдеться у повідомленні.

TikTok має право захистити свою позицію: ознайомитися з матеріалами справи, надати письмову відповідь та брати участь у подальших процедурах. Паралельно Комісія консультуватиметься з Європейською радою з цифрових послуг.

У разі підтвердження порушень, Єврокомісія може ухвалити офіційне рішення про недотримання DSA, що передбачає: штраф до 6% глобального річного виторгу; посилений нагляд за платформою; періодичні штрафи до моменту усунення порушень.

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Контекст

У 2024 році ByteDance – материнська компанія TikTok – заробила $146 млрд, з яких близько 65% надійшло від Douyin, китайської версії TikTok. На платформу TikTok припадає близько 15%, свідчать дані компанії.

У 2024 році TikTok досяг 1,6 млрд активних користувачів, додавши близько 100 млн користувачів за рік. Це пʼята за величиною соціальна мережа за кількістю користувачів.

Розслідування проти TikTok триває з лютого 2024 року і охоплює кілька напрямів: від прозорості реклами – до впливу алгоритмів на поведінку користувачів, захисту дітей, конфіденційності даних і доступу до даних для дослідників.

У грудні 2024 року Єврокомісія відкрила ще одну справу – щодо ризиків для виборчого процесу та громадського дискурсу. Обидва розслідування мають пріоритетний статус.

Комісія також запустила спеціальний інструмент для викривачів (whistleblowers), що дозволяє анонімно повідомляти про порушення на великих онлайн-платформах і в пошукових системах.