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TikTok загрожує великий штраф у Європі через порушення закону про цифрові послуги

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Європейська комісія попередньо дійшла висновку, що TikTok порушує вимоги Закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA) – зокрема, щодо прозорості рекламної діяльності. У разі підтвердження порушення компанії загрожує штраф до 6% від її світового річного виторгу, йдеться у пресрелізі на сайті Єврокомісії.

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Деталі

  • Єврокомісія вважає, що TikTok не забезпечує належного функціонування публічного рекламного репозиторію. Це інструмент, який дозволяє правоохоронцям та громадським організаціям виявляти шахрайські оголошення, дезінформаційні кампанії та маніпуляції, зокрема в контексті виборів.
  • За попередніми висновками, TikTok не надає достатньої інформації про зміст реклами, аудиторію, на яку вона націлена, та її замовників. Крім того, пошук у репозиторії є обмеженим і не дає змоги користувачам проводити повноцінний аналіз.
  • Ці висновки базуються на глибокому розслідуванні Єврокомісії, що включало аналіз внутрішніх документів компанії, тестування її інструментів і консультації з експертами, йдеться у повідомленні.
  • TikTok має право захистити свою позицію: ознайомитися з матеріалами справи, надати письмову відповідь та брати участь у подальших процедурах. Паралельно Комісія консультуватиметься з Європейською радою з цифрових послуг.
  • У разі підтвердження порушень, Єврокомісія може ухвалити офіційне рішення про недотримання DSA, що передбачає: штраф до 6% глобального річного виторгу; посилений нагляд за платформою; періодичні штрафи до моменту усунення порушень.

Контекст

У 2024 році ByteDance – материнська компанія TikTok – заробила $146 млрд, з яких близько 65% надійшло від Douyin, китайської версії TikTok. На платформу TikTok припадає близько 15%, свідчать дані компанії.

У 2024 році TikTok досяг 1,6 млрд активних користувачів, додавши близько 100 млн користувачів за рік. Це пʼята за величиною соціальна мережа за кількістю користувачів.

Розслідування проти TikTok триває з лютого 2024 року і охоплює кілька напрямів: від прозорості реклами – до впливу алгоритмів на поведінку користувачів, захисту дітей, конфіденційності даних і доступу до даних для дослідників.

У грудні 2024 року Єврокомісія відкрила ще одну справу – щодо ризиків для виборчого процесу та громадського дискурсу. Обидва розслідування мають пріоритетний статус.

Комісія також запустила спеціальний інструмент для викривачів (whistleblowers), що дозволяє анонімно повідомляти про порушення на великих онлайн-платформах і в пошукових системах.

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