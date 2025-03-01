Міністр оборони США пригрозив Мексиці військовими діями, якщо та не припинить змову уряду з наркокартелями – WSJ

Міністр оборони США Піт Гегсет пригрозив Мексиці односторонніми діями армії США, якщо країна не розбереться зі змовою між мексиканським урядом і наркокартелями. Про це 28 лютого пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Деталі

Це викликало обурення серед мексиканських військових, які побачили у словах натяк на вторгнення, пише видання. Попередження посилило тиск на торгові переговори: Мексика намагається уникнути 25% мит, які Трамп обіцяє ввести з вівторка разом із 10% тарифом на імпорт з Китаю.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що має три дні на компроміс. Влада посилила боротьбу з міграцією та наркотрафіком, передавши США 29 наркобаронів, включно з Рафаелем Каро Кінтеро. Мексика запропонувала синхронізувати мита на китайські товари з США та обмежити імпорт із Китаю.

Гегсет і шість мексиканських міністрів обговорили прогрес у Вашингтоні. Генпрокурор Мексики Алехандро Герц назвав санкції непотрібними, адже передані злочинці загрожували обом країнам.

Мексика побоюється не лише економічного удару, а й військової загрози США, що ускладнює переговори, говорять експерти. Держдеп назвав зустріч кроком до співпраці, але напруга між країнами зберігається.

Контекст

Президент США Дональд Трамп вводить мита на товари з Канади, Мексики та Китаю, пов’язавши їх із боротьбою проти нелегальної міграції та наркотрафіку. За його словами, 25% мита для Канади й Мексики та 10% для Китаю почнуть діяти 4 березня і триватимуть, поки потоки фентанілу та мігрантів не припиняться.

Мексика заперечила звинувачення й запропонувала спільну групу для вирішення питань. Канада посилила прикордонний контроль, закупивши дрони та вертольоти.

27 лютого Президент Дональд Трамп заявив, що 25% мита на імпорт із Канади та Мексики набудуть чинності 4 березня та заявив, що введе додатковий 10% податок на китайський імпорт.