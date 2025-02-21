Мінʼюст США зняв звинувачення у дискримінації проти SpaceX Ілона Маска

Міністерство юстиції США оголосило про закриття справи проти компанії SpaceX, яку у 2023 році звинуватили в порушенні федерального законодавства через відмову наймати на роботу біженців та осіб із притулком у США. Про це пише The New York Times .

Деталі

У документі зазначається, що справа закривається з упередженням, тобто повторне висунення тих самих звинувачень буде неможливим. Причини такого рішення в клопотанні не уточнюються.

Позов проти SpaceX був поданий 23 серпня 2023 року. Міністерство юстиції стверджувало, що компанія Ілона Маска дискримінувала біженців і осіб із притулком, несправедливо відхиляючи їхні заявки на працевлаштування. За даними відомства, SpaceX не лише відмовляла таким кандидатам у розгляді їхніх резюме, а й відхиляла їх через статус громадянства, навіть якщо вони мали необхідну кваліфікацію.

Ілон Маск у відповідь заявляв, що SpaceX обмежена в наймі іноземців через американські закони про експортний контроль, які застосовуються до технологій компанії. «Це черговий приклад використання Мінʼюсту як інструменту політичного тиску», – написав він у соцмережі X. Проте Міністерство юстиції відкинуло ці аргументи, наголосивши, що закони про експортний контроль не містять таких заборон.

Контекст

Підґрунтя для судового позову проти SpaceX почало формуватися ще у 2020 році, коли Секція прав іммігрантів і працівників (IER) Міністерства юстиції США отримала скаргу на компанію. Йшлося про можливі порушення антидискримінаційних норм Закону про імміграцію та громадянство (INA). Саме тоді й розпочалося розслідування, яке згодом вилилося в офіційні звинувачення.

Як з’ясувалося, у період із вересня 2018-го по травень 2022 року SpaceX систематично створювала перепони для біженців та осіб із притулком у США, які намагалися влаштуватися на роботу в компанії. Їм не лише відмовляли в працевлаштуванні через їхній громадянський статус, а й фактично відлякували від подання заявок. SpaceX пояснювала свою позицію вимогами федеральних законів про експортний контроль, зокрема Міжнародних правил торгівлі зброєю (ITAR). За твердженням компанії, ці норми дозволяють наймати лише громадян США або власників «зеленої картки». Однак Мін’юст дійшов іншого висновку: згадані закони не накладають таких обмежень, а біженці й особи з притулком мають рівні з американськими громадянами права на роботу, зокрема з технологіями, що підпадають під експортний контроль.

Докази дискримінації виявилися переконливими. SpaceX публікувала оголошення про вакансії та робила заяви, які прямо виключали біженців і притульців із числа потенційних працівників. Навіть за наявності потрібної кваліфікації їхні заявки відхиляли. Сам Ілон Маск у 2020 році в соцмережі X заявляв, що «американський закон вимагає щонайменше зеленої картки для роботи в SpaceX, адже ракети – це передова збройова технологія». Мін’юст спростував цю інтерпретацію, вказавши, що такі дії компанії суперечать законодавству США.

Проблема загострилася через небажання SpaceX співпрацювати з розслідуванням. Спочатку компанія відмовилася надавати документи на запит Мін’юсту, що призвело до судового примусу в 2021 році для виконання субпоени. Усе це – початкова скарга, дані розслідування та виявлені порушення – стало основою для того, щоб Міністерство юстиції офіційно звинуватило SpaceX у дискримінаційній практиці під час найму.