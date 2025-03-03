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Вибух на меткомбінаті «Каметсталь». Група «Метінвест» заявила про збій у техпроцесі

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У неділю, 2 березня, на території комбінату «Каметсталь» на дільниці пиловугільного палива відбулась розгерметизація бункеру зберігання, повідомила пресслужба «Метінвест» 3 березня. Напередодні місцеві Telegram-канали поширили відео із вибухом на підприємстві.

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Ключові факти

  • За даними «Метінвест», на підприємстві стався збій при виконанні технологічного процесу, внаслідок цього і відбулась розгерметизація бункеру зберігання пиловугільного палива (ПВП) №2. В результаті інциденту пошкоджено обшивку будівлі та металоконструкцію бункеру.
  • Постраждалих немає, відновлювані роботи вже ведуться.
  • Підприємство продовжує роботу в штатному режимі.
  • «Причини інциденту в даний момент досліджуються, про їх результати повідомимо додатково», – повідомила пресслужба.
  • Раніше у місцевих Telegram-канали зʼявилися відео із моментом вибуху на меткомбінаті і його наслідками.

Контекст

Завод «Каметсталь» функціонує на базі Дніпровського металургійного комбінату (Камʼянське, Дніпропетровська область). Підприємство входить до «Метінвест Холдинг». Комбінат спеціалізується на виробництві безперервнолитої заготовки, фасонного і сортового прокату, в тому числі арматури, катанки, шарів та профілів. Це єдиний у світі виробник катаної осьової заготовки.

«Метінвест» у 2025 році планує інвестувати понад 2,5 млрд грн у модернізацію заводу «Каметсталь».

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