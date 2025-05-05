США та Греція можуть поставити в Україну додаткові системи ППО Patriot – Reuters

Західні партнери України обговорюють можливість постачання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Угоду можуть укласти до саміту НАТО наприкінці червня, пише 5 травня Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

Потенційними постачальниками систем Patriot є США та Греція, повідомив співрозмовник агентства.

США планують передати Україні відремонтовану систему Patriot, яка базується в Ізраїлі, повідомило напередодні New York Times із посиланням на американських посадовців.

Обговорюється також можливість передачі ще однієї системи від Німеччини або Греції.

Контекст

Президент Володимир Зеленський раніше заявив CBS News, що Київ готовий закупити 10 систем ППО, критично важливих для захисту від російських балістичних ракет.

За даними аналітиків Defence Express, станом на квітень 2025 року Україна мала сім повністю функціонуючих систем Patriot.

Зеленський зазначив, що обговорював питання ППО з президентом США Дональдом Трампом під час похорону Папи Франциска у Ватикані.

У світі використовують приблизно 186 систем Patriot. Близько третини з них – у розпорядженні США, які передали значну кількість комплексів за кордон для посилення оборони союзників у Європі, Азії та на Близькому Сході, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (Велика Британія).

Кілька десятків систем розміщені в Індо-Тихоокеанському регіоні через зростання загроз із боку Китаю та Північної Кореї. Водночас нещодавно США направили щонайменше одну батарею на Близький Схід для підтримки оборони Ізраїлю.

Європейські країни мають у своєму арсеналі близько 40 таких систем, включно з розміщеними в Україні.

Орієнтовна вартість однієї системи Patriot – близько $1 млрд, а для її повноцінного функціонування залучаються близько 90 військовослужбовців.