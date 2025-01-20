Науковці вперше створять 22 розробки за замовленням держави. Уряд затвердив список

Кабінет міністрів затвердив список розробок, які українські вчені беруть у роботу за замовленням держави, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 20 січня. На розробку рішень вчені матимуть два роки та окремий бюджет на їх реалізацію — понад 186 млн грн.

Ключові факти

За словами Федорова, уряд змінює підхід до науки, якщо раніше вчені самі вибирали, над чим працювати, тепер вони вперше створять 22 розробки за замовленням держави.

Віцепремʼєр нагадав, що минулого року різні міністерства, зокрема й Мінцифра, сформували технічне завдання на наукові розробки. 20 січня уряд затвердив список розробок, які вчені вже беруть у роботу.

«Це новий рівень інтеграції науки в реальний сектор економіки, коли розробки — це не лише статті й теорії, а конкретні технології для оборони, медицини, екології та промисловості», – пояснив Федоров.

Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку, додав очільник Мінцифри.

У фокусі наукових розробок:

посилення національної безпеки розвиток енергетики – технології для отримання водневого палива агровиробництво – подолання наслідків бойових дій на землі сільськогосподарського призначення розвиток медичних технологій – нові методи лікування та діагностики онкологічних захворювань, розвиток реабілітаційної медицини на базі ШІ подолання наслідків екологічної катастрофи, ідеться про руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища цифровізація і штучний інтелект

Контекст

19 листопада Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік. Доходи загального фонду заплановані на рівні 2,05 трлн грн. Видатки загального фонду передбачені на рівні 3,6 трлн грн..

На фінансування науки у бюджеті передбачено 14,5 млрд грн, що спрямовано на підтримку дослідницьких проектів, модернізацію наукової інфраструктури та гранти для пріоритетних досліджень. Особливу увагу буде приділено розробкам у сфері ОПК та енергетичній безпеці.