Реформа МСЕК. В Україні визначили медзаклади, де сформували експертні команди із понад 5000 лікарів-практиків

В Україні визначили 291 заклад охорони здоров’я, де сформовано понад 1476 експертних команд із понад 5000 лікарів-практиків, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 2 січня. З 1 січня розпочалась реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), що триватиме протягом 2025 року.

Ключові факти

Із 1 січня МСЕК припинили свою діяльність і їм на зміну запровадили оцінювання повсякденного функціонування особи, яке проводять експертні команди з лікарів-практиків у багатопрофільних лікарнях.

Оцінювання може бути очне, заочне, дистанційне або за місцем перебування чи лікування. Вся інформація буде фіксуватися в електронній системі.

Уже визначено 291 заклад охорони здоров’я, де сформовано понад 1476 експертних команд із понад 5000 лікарів-практиків.

Станом на вечір 1 січня експертним командам передано понад 40 000 справ, розгляд яких затримали у МСЕК. Ці справи розглянуть у першому кварталі 2025 року.

Наразі запустили електронну систему й оцифрували понад 30 000 справ.

Контекст

22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорювались зловживання в системі медико-соціальної експертизи (МСЕК) та незаконне присвоєння статусу інвалідності. За підсумками зустрічі президент підписав указ про ліквідацію МСЕК і доручив прем’єр-міністру врегулювати це питання на рівні центральних органів виконавчої влади. Після засідання генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

За даними СБУ, у 2024 році підозри було оголошено 64 посадовцям МСЕК, а понад 4000 фіктивних висновків про інвалідність були скасовані. МОЗ передав функції центральної МСЕК до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності в Дніпрі, при цьому система наразі складається з 328 закладів, включаючи 25 обласних бюро та понад 300 міських і міжрайонних комісій.

На початку листопада уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, який остаточно ліквідує МСЕК і впровадить цифрову систему оцінювання на базі лікарень.

19 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12178 у другому читанні, що передбачає перехід до сучасної цифрової моделі оцінювання.

Реформа МСЕК передбачає зміну застарілої системи і початок трансформації державної підтримки, яка має допомогти людині повернутись до максимально можливого активного та повноцінного життя у суспільстві.