Протипіхотні міни, дрони, боєприпаси для HIMARS. Reuters дізнався про підготовку США пакету військової допомоги Україні на $725 млн

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет озброєнь на суму $725 млн для України, пише Reuters 28 листопада із посиланням на двох офіційних осіб США. Президент прагне підтримати Україну перед тим, як залишити свою посаду в січні.

Ключові факти

За словами чиновника, знайомого з планом, адміністрація Байдена планує надати різну протитанкову зброю із запасів США, щоб стримати війська Росії, що наступають, включаючи міни, безпілотники, ракети Stinger і боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

Згідно з повідомленням, з яким ознайомилося агентство, очікується, що до комплекту постачання також увійдуть касетні боєприпаси, які зазвичай використовуються в ракетах системи керованого залпового вогню (GMLRS), що запускаються пусковими установками HIMARS.

За словами одного з чиновників, офіційне повідомлення Конгресу про пакет заходів може надійти вже у понеділок, 2 грудня. Вміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями перед підписом Байдена.

Нещодавні оголошені пакети зазвичай варіювалися від $125 млн до $250 млн.

Сполучені Штати не експортували міни десятиліттями, і їх використання спричиняє суперечки через потенційну шкоду для цивільного населення. Хоча понад 160 країн підписали договір, який забороняє їх використання, Київ просив про них з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення на початку 2022 року, і російські війська використали їх на передовій.

США очікують, що Україна використатиме міни на своїй території, хоча вона зобовʼязалася не застосовувати їх у районах, населених власним цивільним населенням.

Контекст

Президент США Байден, який допоміг провести кілька раундів військової допомоги через Конгрес та Пентагон, заявив, що для США дуже важливо продовжувати підтримувати Україну.

14 листопада радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що адміністрація Байдена має намір звернутися до Конгресу щодо виділення додаткових коштів Україні. За його словами, кошти необхідні, аби забезпечити Україні сильнішу позицію під час можливих переговорів із РФ.

15 листопада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що міноборони США щотижня надсилатиме Україні партії зброї, аби встигнути використати $7,1 млрд, що залишилися, до закінчення терміну адміністрації Джо Байдена.

26 листопада видання Politico з посиланням на документ Адміністративно-бюджетного управління Білого дому повідомило, що Байден таємно запросив у Конгресу додатково $24 млрд для допомоги Україні.

Наразі російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами з перших днів вторгнення 2022 року, за останній місяць зайнявши значну територію, стверджують аналітики та військові блогери.

Дональд Трамп 27 листопада призначив відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, який представив йому план із припинення війни в Україні, спеціальним посланцем по Україні та РФ. Швидке припинення війни в Україні було однією з центральних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він це зробить.