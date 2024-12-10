Нові послуги для військовослужбовців у «Дії». Кабмін запускає експериментальний проєкт

Кабінет Міністрів запускає експериментальний проєкт, що дозволить військовослужбовцям скористатися новими послугами в «Дії», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 10 грудня. Таким чином, уряд продовжує цифровізацію послуг для діючих та колишніх військовослужбовців та їхніх рідних.

Ключові факти

Уряд запускає експериментальний проєкт, що дозволить через портал «Дія» оформити:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни; грошову допомогу пораненим; призначення пенсії за інвалідністю; забезпечення засобами реабілітації; житлово-комунальні пільги; послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

«Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», – повідомив Шмигаль.

Контекст

Україна посіла пʼяте місце у світі за рівнем розвитку цифрових держпослуг, свідчить дослідження E-Government Development Index за 2024 рік. Міжнародний рейтинг, який розробляє ООН, оцінює рівень електронного урядування та залученість громадян до взаємодії з державою через електронні сервіси.

Український державний застосунок «Дія» потрапив до списку 200 найкращих винаходів 2024 року за версією журналу Time у категорії «Застосунки та програмне забезпечення».

Додаток, який має 21 млн користувачів, потрапив до переліку завдяки запущеному у вересні сервісу «Шлюб онлайн», де можна зробити пропозицію й одружитися по відеозв’язку на платформі Cisco Webex.

У диджитал-екосистемі України також зараз розвиваються такі цифрові продукти, як «Мрія», «Резерв+» і «Армія+».