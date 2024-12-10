Нові послуги для військовослужбовців у «Дії». Кабмін запускає експериментальний проєкт

Кабінет Міністрів запускає експериментальний проєкт, що дозволить військовослужбовцям скористатися новими послугами в «Дії», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 10 грудня. Таким чином, уряд продовжує цифровізацію послуг для діючих та колишніх військовослужбовців та їхніх рідних.
Ключові факти
- Уряд запускає експериментальний проєкт, що дозволить через портал «Дія» оформити:
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії за інвалідністю;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
- «Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», – повідомив Шмигаль.
Контекст
Україна посіла пʼяте місце у світі за рівнем розвитку цифрових держпослуг, свідчить дослідження E-Government Development Index за 2024 рік. Міжнародний рейтинг, який розробляє ООН, оцінює рівень електронного урядування та залученість громадян до взаємодії з державою через електронні сервіси.
Український державний застосунок «Дія» потрапив до списку 200 найкращих винаходів 2024 року за версією журналу Time у категорії «Застосунки та програмне забезпечення».
Додаток, який має 21 млн користувачів, потрапив до переліку завдяки запущеному у вересні сервісу «Шлюб онлайн», де можна зробити пропозицію й одружитися по відеозв’язку на платформі Cisco Webex.
У диджитал-екосистемі України також зараз розвиваються такі цифрові продукти, як «Мрія», «Резерв+» і «Армія+».
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