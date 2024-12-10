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Нові послуги для військовослужбовців у «Дії». Кабмін запускає експериментальний проєкт

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів запускає експериментальний проєкт, що дозволить військовослужбовцям скористатися новими послугами в «Дії», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 10 грудня. Таким чином, уряд продовжує цифровізацію послуг для діючих та колишніх військовослужбовців та їхніх рідних. 

Ключові факти

  • Уряд запускає експериментальний проєкт, що дозволить через портал «Дія» оформити:
  1. статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  2. грошову допомогу пораненим;
  3. призначення пенсії за інвалідністю;
  4. забезпечення засобами реабілітації;
  5. житлово-комунальні пільги;
  6. послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
  • «Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», – повідомив Шмигаль.

Контекст

Україна посіла пʼяте місце у світі за рівнем розвитку цифрових держпослуг, свідчить дослідження E-Government Development Index за 2024 рік. Міжнародний рейтинг, який розробляє ООН, оцінює рівень електронного урядування та залученість громадян до взаємодії з державою через електронні сервіси.

Український державний застосунок «Дія» потрапив до списку 200 найкращих винаходів 2024 року за версією журналу Time у категорії «Застосунки та програмне забезпечення».

Додаток, який має 21 млн користувачів, потрапив до переліку завдяки запущеному у вересні сервісу «Шлюб онлайн», де можна зробити пропозицію й одружитися по відеозв’язку на платформі Cisco Webex.

У диджитал-екосистемі України також зараз розвиваються такі цифрові продукти, як «Мрія»«Резерв+» і «Армія+».

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