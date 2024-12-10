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Новые услуги для военнослужащих в «Дії». Кабмин запускает экспериментальный проект

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Кабинет министров запускает экспериментальный проект, который позволит военнослужащим воспользоваться новыми услугами в «Дії», сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания 10 декабря. Таким образом, правительство продолжает цифровизацию услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных.

Ключевые факты

  • Правительство запускает экспериментальный проект, позволяющий через портал «Дія» оформить:
  1. статус личности с инвалидностью в результате войны;
  2. денежную помощь раненым;
  3. назначение пенсии по инвалидности;
  4. обеспечение средствами реабилитации;
  5. жилищно-коммунальные льготы;
  6. услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.
  • «Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии», – сообщил Шмыгаль.

Контекст

Украина заняла пятое место в мире по уровню развития цифровых госуслуг, свидетельствует исследование E-Government Development Index за 2024 год. Международный рейтинг, разрабатываемый ООН, оценивает уровень электронного управления и вовлеченность граждан во взаимодействие с государством через электронные сервисы.

Украинское государственное приложение «Дія» попало в список 200 лучших изобретений 2024 года по версии журнала Time в категории «Приложения и программное обеспечение».

Приложение, имеющее 21 млн пользователей, попало в перечень благодаря запущенному в сентябре сервису «Шлюб онлайн», где можно сделать предложение и жениться по видеосвязи на платформе Cisco Webex.

В диджитал-экосистеме Украины также сейчас развиваются такие цифровые продукты, как «Мрія», «Резерв+» и «Армія+».

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