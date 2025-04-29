«Паузи були у кожної зі сторін». Радник Uklon з Dragon Capital пояснив, чому перемовини з «Київстар» тривали два роки

Перемовини оператора «Київстар» та сервісу онлайн-виклику авто Uklon тривали понад два роки. Причини — оператор хотів зрозуміти новий для себе ринок, а засновники Uklon прагнули вийти у нові країни. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine розповів керівний директор інвест-банківського напряму Dragon Capital Михайло Гранчак, який був радником в угоді на стороні Uklon.

Деталі

«Київстар» – велика компанія і це для них був зовсім інший сегмент, сказав Михайло Гранчак. «Стратегам завжди потрібен час, щоб зрозуміти новий для себе бізнес, отримати підтримку по всій вертикалі управління, вибудувати розуміння, що вони робитимуть, коли куплять цей актив», — додав він.

Активні перемовини про угоду почалися у 2023-му. Це був рік приглядання сторін один одного, сказав інвестбанкір.

«В Uklon основним було те, що вони хотіли ще виходити на нові ринки. Засновники були зайняті цим у 2022-2023 роках, бо це була їхня амбіція ще з часів, коли вони думали про Африку», — сказав він.

На терміни також впливала підготовча робота: погодження умов, проведення всіх due diligence, підготовка транзакційних документів тощо. «Це займає 9-12 місяців, якщо працювати щоденно і без значних пауз. Але паузи будуть у кожної зі сторін, — сказав Гранчак. — Тому проєкт може розтягнутись навіть на декілька років».

Контекст

На початку квітня «Київстар» купив сервіс онлайн-виклику авто Uklon за $155,2 млн. Це друга за вартістю M&A на українському ринку за час повномасштабного вторгнення. І найбільше придбання оператора за 30 років існування.

Лідер українського ринку Uklon у 2024-му наростив виторг на 89%, до 1,7 млрд грн, за даними YouControl. Компанія працює у 27 містах України та має понад 100 000 водіїв. У 2024-му вона здійснила понад 100 млн поїздок і понад 3 млн доставок, зазначається у пресрелізі.

Uklon має також один закордонний ринок – Узбекистан. Навесні 2024-го компанія пішла з ринку Азербайджану через регуляторні причини.