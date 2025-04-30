Платформа X дозволить завантажувати відео у 4K, намагаючись конкурувати з YouTube

Платформа X дозволить завантаження відео у роздільній здатності 4K обраним авторам. Це крок у відеостратегії Ілона Маска, спрямованій на зростання залучення користувачів і конкуренцію з YouTube та Vimeo, пише TechCrunch .

Деталі

Нову функцію вже тестують окремі творці контенту, а незабаром вона стане доступною для всіх передплатників преміум-плану, повідомила інженерна команда X.

Зараз платні користувачі мають змогу завантажувати відео у якості 1080p, розміром до 8 ГБ і тривалістю до трьох годин. З впровадженням 4K-формату компанія, ймовірно, перегляне й ліміти на розмір відеофайлів, зазначило видання.

Контекст

Після купівлі X Ілоном Маском у 2022 році, платформа активно розвиває відеонапрямок. Зокрема, компанія поступово збільшила ліміт на завантаження відео для підписників.

На початку 2025 року X запустила вертикальну відеострічку з окремим ярликом у мобільному застосунку – це спроба скористатися невизначеністю навколо можливої заборони TikTok у США.

Вартість X зросла до $44 млрд, що свідчить про значне поліпшення фінансових показників компанії після того, як Ілон Маск став близьким союзником президента Дональда Трампа.