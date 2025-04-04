ЄС готує мільярдний штраф для соцмережі X Ілона Маска – NYT

Європейський Союз планує оштрафувати соцмережу X на понад $1 млрд за порушення закону про боротьбу з дезінформацією. Санкції можуть оголосити вже цього літа, пише The New York Times з посиланням на джерела.

Деталі

Розслідування проти соцмережі почалося у 2023 році. У 2024-му ЄС дійшов висновку, що X порушила закон, відмовившись надавати дані для досліджень щодо поширення дезінформації та недостатньо контролюючи контент.

Окремо регулятори досліджують ширшу проблему – м’яка модерація контенту нібито перетворила X на осередок мови ненависті та дезінформації.

За даними чотирьох співрозмовників видання, європейські регулятори готують штраф понад $1 млрд. Вони також вимагатимуть змін у роботі платформи. Це буде перше покарання в межах Закону про цифрові послуги (DSA), який зобов’язує соцмережі краще контролювати контент, зазначило видання.

Закон дозволяє штраф до 6% глобального доходу. Оскільки X – приватна компанія Маска, регулятори можуть врахувати й прибутки інших його бізнесів, зокрема SpaceX.

ЄС і X можуть домовитися, якщо платформа погодиться на зміни, зазначило видання. Сам Маск вважає європейські правила цензурою й обіцяє оскаржити санкції в суді. Компанія назвала розслідування «політичною цензурою» і заявила, що буде захищатися.

Контекст

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах регулятори призупинили розгляд справи X, але згодом відновили його на тлі загострення торгівельних суперечок зі США.

ЄС також розслідує справи проти Meta й Apple за порушення закону про цифрові ринки (DMA). Meta ще й під підозрою через захист дітей.

Європа вже понад 10 років тисне на американські техгіганти. Google, Amazon і Meta отримували штрафи за порушення антимонопольного законодавства. Нові тарифи Трампа на імпорт з ЄС можуть бути відповіддю на ці дії.