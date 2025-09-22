Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав індійців відмовитися від імпорту та купувати продукцію місцевого виробництва, пише Reuters . Його прихильники вже закликають бойкотувати популярні американські бренди, зокрема McDonaldʼs, Pepsi та Apple.

Деталі

«Багато продуктів, які ми використовуємо щодня, виготовлені за кордоном, і ми навіть цього не знаємо… Нам доведеться позбутися їх. Ми повинні купувати продукти, виготовлені в Індії», – сказав Моді у зверненні до нації напередодні запровадження в понеділок широкомасштабних знижок споживчих податків.

Моді згадав Свадеші – рух, що виник наприкінці ХІХ століття й відстоював розвиток національних промисловості й ремесла, водночас бойкотуючи британські товари й відроджуючи місцеве виробництво. Він закликав відновити принципи Свадеші й слідувати ним.

Прем’єр-міністр Індії попросив власників магазинів зосередитися на роздрібній торгівлі товарами, виготовленими в Індії, для стимулювання економічного зростання країни.

Індія з населенням 1,4 млрд людей є одним із головних ринків для американських товарів, які часто замовляють через Amazon. З роками охоплення американських брендів розширилося глибоко в менші міста, пише Reuters.

Контекст

Незважаючи на спроби Індії налагодити діалог зі США, після візиту прем’єр-міністра Нарендри Моді до Білого дому в лютому переговори між країнами зайшли в глухий кут через розбіжності, зокрема в аграрній політиці. Ще недавно Дональд Трамп обіцяв «дуже велику угоду», яка мала б відкрити індійський ринок для американських компаній. Однак його риторика невдовзі стала жорсткішою.

27 серпня США запровадили 50% мита на товари з Індії через купівлю російської нафти. За оцінками Citigroup Inc., мита можуть знизити ВВП Індії на 0,6–0,8 в.п.

У вересні Індія планує збільшити закупівлі російської нафти ще на 10–20%.

США залишаються найбільшим торговельним партнером Індії: у 2024 році обсяг двосторонньої торгівлі досяг $127,9 млрд.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял незабаром відвідає Вашингтон для проведення торговельних переговорів на тлі напружених двосторонніх відносин.