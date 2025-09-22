Forbes Digital підписка
«Избавиться от иностранного». Моди призвал индийцев бойкотировать западные бренды

Forbes

1 хв читання

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал индийцев отказаться от импорта и покупать продукцию местного производства, пишет Reuters. Его поклонники уже призывают бойкотировать популярные американские бренды, в частности McDonald's, Pepsi и Apple.

  • «Многие продукты, которые мы используем каждый день, сделаны за границей, и мы даже этого не знаем… Нам придется избавиться от них. Мы должны покупать продукты, изготовленные в Индии», – сказал Моди в обращении к нации в преддверии введения в понедельник широкомасштабных снижений потребительских налогов.
  • Моди упомянул Свадеши – движение, которое возникло в конце XIX века и отстаивало развитие национальных индустрии и ремесла, в то же время бойкотируя британские товары и возрождая местное производство. Он призвал восстановить принципы Свадеши и следовать им.
  • Премьер-министр Индии попросил владельцев магазинов сосредоточиться на розничной торговле товарами, произведенными в Индии, для стимулирования экономического роста страны.
  • Индия с населением 1,4 млрд человек является одним из главных рынков для американских товаров, часто заказываемых через Amazon. С годами охват американских брендов расширился глубоко в меньшие города, пишет Reuters.

Контекст

Несмотря на попытки Индии наладить диалог со США, после визита премьер-министра Нарендры Моди в Белый дом в феврале переговоры между странами зашли в тупик из-за разногласий, в частности в аграрной политике. Еще недавно Дональд Трамп обещал «очень большое соглашение», которое должно было открыть индийский рынок для американских компаний. Однако его риторика вскоре ужесточилась.

27 августа США ввели 50% пошлины на товары из Индии из-за покупки российской нефти. По оценкам Citigroup Inc., пошлины могут снизить ВВП Индии на 0,6–0,8 п.п.

В сентябре Индия планирует увеличить закупки российской нефти еще на 10–20%.

США остаются самым крупным торговым партнером Индии: в 2024 году объем двусторонней торговли достиг $127,9 млрд.

Министр торговли Индии Пиюш Гоял в скором времени посетит Вашингтон для проведения торговых переговоров на фоне напряженных двусторонних отношений.

