Українська кондитерська корпорація Roshen запустила свій перший фірмовий магазин у Румунії, повідомив 2 листопада телеканал «Прямий». Торгова точка розсташована в центрі Бухареста поблицу Палацу Парламенту.

Деталі

Новий магазин корпорації став першим представництвом Roshen у Румунії та в країнах ЄС. Ключовий акцент зроблено на атмосфері – інтерактивні вітрини, створені українськими художниками та дизайнерами, розповіла «Прямому» маркетинг-директорка румунської філії компанії Йолени Пуринару.

Для підлітків представлено дзеркало з елементами штучного інтелекту, що створює фото у новому образі. Основна цільова аудиторія – жінки з дітьми віком від 30 років.

У румунському магазині представили повний асортимент бренду, йдеться в репортажі.

В середньостроковій перспективі компанія планує розширити роздрібну мережу в Румунії в найбільших містах, додала Пуринару.

Контекст

Раніше в Бухаресті вже були заяавлені два магазини Roshen — в ТРЦ Afi Palace та Promenada Mall, інформація про які на 7 листопада присутня на сайті корпорації Roshen. Втім на сайтах торгово-розважальних центрів інформація про магазини відсутня.

У вересні 2025-го Микита Богачов був звільнений з посади гендиректора ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», його змінив головний інженер Сергій Циба. Підставою для цього стала заява Богачова про дострокове припинення повноважень.

Влітку 2024-го Roshen покинув її багаторічний керівник В’ячеслав Москалевський, який розвивав компанію з 1995 року та побудував Roshen, яким ми його знаємо. Причин у корпорації не розкривають, зазначають лише, що Москалевський залишився членом наглядової ради. Його наступником став 47-річний Олександр Головащук.

Roshen – найбільший виробник солодощів в Україні. Корпорація включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Київська обл.); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Виторг корпорації Roshen, зокрема шести основних українських підприємств, у 2024 році зріс до 46,4 млрд грн. Це на 15,4% більше, ніж у попередньому році, випливає з даних YouControl.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 000 тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen налічує близько 70 магазинів у різних регіонах України.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син пʼятого президента України Петра Порошенка Олексій.