Дронова атака по гуртожитку у Глухові. Триває рятувальна операція, є загиблі (фото, відео)

У понеділок, 18 листопада, близько 23:20 Росія безпілотником атакувала гуртожиток одного з навчальних закладів у місті Глухів Сумської області, повідомив президент Володимир Зеленський. Станом на ранок 19 листопада було відомо про 8 загиблих. Оновлено о 10:55. Кількість загиблих зросла до 10, з них – 1 дитина.

Ключові факти

На місці події рятувальники проводять пошукові роботи та розбір завалів. Попередньо, під завалами ще можуть знаходитись люди.

Внаслідок ворожої атаки загинуло 10 людей, з них одна дитина. За попередньою інформацією, 13 постраждало, серед них 3 дитини. Ймовірно, під завалами перебуває 4 людини.

Атака дроном у Глухові Фото ДСНС України Атака дроном у Глухові Фото ДСНС України Атака дроном у Глухові Фото ДСНС України Атака дроном у Глухові Фото ДСНС України Попередній слайд Наступний слайд

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

«Кожного дня ми закликаємо світ до рішучості й достатньої сили для України, щоб заблокувати ці удари по наших людях. Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала», – повідомив президент Володимир Зеленський, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих.

Контекст

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада (із 19:30 18 листопада) противник атакував Україну 87-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Станом на 9:00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях. Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах.

У ніч на 17 листопада 2024 року РФ здійснила масований комбінований удар по енергетичних обʼєктах України. Загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Чим особлива ця атака і чому імпорт електроенергії не допоможе Одещині, яка постраждала найбільше – читайте тут.

18 листопада армія РФ атакувала житловий район Одеси, використавши балістичну ракету «Іскандер-М». Удар стався по житловому району: пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю.