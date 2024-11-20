Росія намагається сіяти паніку в Україні на тлі закриття посольств – ЦПД (доповнено)

Росія прагне розхитати панічні настрої в Україні на тлі заяв посольств про закриття через загрозу російських обстрілів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко 20 листопада. За його словами, обстріли в холодну пору року є звичною тактикою росіян і їхні плани відомі Силам оборони. Доповнено. У ГУР попередили про проведення Росією масованої інформаційно-психологічної атаки проти України.
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Ключові факти
- За словами Коваленка, росіяни інформаційно намагаються хитати панічні настрої на фоні закриття посольств.
- Він наголосив, що українці за три роки широкомасштабної війни, а також знаючи про наявність у Росії ракет і планів щодо обстрілів, вже розуміють ситуацію.
- Коваленко нагадав, що потрібно спланувати свій час і підготувати для себе безпечні місця на випадок тривоги, прорахувати маршрут і час, за який до цих безпечних місць можна дістатися. Важливо стежити за офіційними повідомленнями, зокрема, Повітряних Сил ЗСУ.
- «Щодо паніки, яку намагаються підігрівати – ще раз уточню, що Росія готувалася до обстрілів і це є частиною війни. Плани росіян відомі Силам оборони. Протидія є і буде», – сказав він.
- Очільник ЦПД зазначив, що росіяни готувалися до обстрілів в холодну пору року – це їх тактика. Вони накопичували ракети, готували авіацію, флот.
- «Ставка на крилаті ракети і балістику, а також дрони для виснаження ППО. Ці плани не є несподіваними, вони відомі і про них попереджали», – додав він.
- Доповнено. У МЗС відреагували на тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні. Відомство перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз.
- «У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день так само, як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання», – повідомив речник МЗС Георгій Тихий.
- У ГУР попередили про проводення Росією масованої інформаційно-психологічної атаки проти України і закликало не піддаватись панічним настроям. Згідно із повідомленням, Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується фейкове повідомлення про загрозу «особливо масованого» ракетно-бомбового удару по українським містам сьогодні.
- «Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими», – сказано у повідомленні.
Контекст
Посольство США в Україні попередило про можливу потужну атаку на Україну з боку РФ 20 листопада. З міркувань безпеки посольство буде зачинено, а співробітники отримують інструкції щодо укриття на місці.
Пізніше стало відомо, що про закриття також оголосили посольства Іспанії, Італії, Греції та Угорщини. У листі до своїх громадян посольство Іспанії рекомендувало дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади і перебувати поруч з укриттям. Диппредставництво Греції закликало уникати поїздок та залишайтеся в безпечних місцях.
На сайті посольства Угорщини в Україні сказано, що посольство і генеральне консульство в понеділок не працює. «Наші співробітники працюють у режимі чергування».
Посольство Казахстану в Україні закликало своїх громадян покинути території, наближені до місць активних бойових дій, або зовсім виїхати з країни у звʼязку з частими артилерійськими обстрілами та повітряними атаками.
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