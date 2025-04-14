Росія дроном знищила склад фармкомпанії «Кусум» у Києві, збитки оцінюються у 1 млрд грн

Ключові факти

На складі зберігались готові лікарські засоби, діючі фармацевтичні субстанції, допоміжні речовини для виробництва лікарських засобів, а також нове виробниче обладнання.

«Кусум» заявила, що «це серйозна фінансова втрата для компанії».

Група фармацевтичних компаній ʼКусумʼ рішуче засуджує терористичну діяльність російських агресорів, які цілеспрямовано атакують критичну цивільну інфраструктуру, зокрема підприємства, що забезпечують населення життєво необхідними лікарськими засобами.

На думку компанії, атака РФ — «спроба залякати українців та спровокувати гуманітарну катастрофу».

«Кусум» має намір якнайшвидше відновити постачання препаратів.

Контекст

Група була заснована в 1994 році в Індії, наразі в ній працює понад 2000 висококваліфікованих фахівців у Індії, Кенії, Казахстані, Мʼянмі, Мексиці, Молдові, Філіппінах, Україні, Узбекистані.

До складу групи компаній «Кусум» входять чотири заводи: три в Індії й один в Україні, а також два науково-дослідних центра. Понад 100 її брендів застосовуються в гінекології, кардіології, ендокринології, неврології, гастроентерології та інших напрямках.

В Індії виробничі потужності компанії розташовані у містах Бхіваді та Пітампур. Компанія виготовляє таблетки, гранули, рідини для місцевого використання, креми, мазі, супозиторії, шампуні та песарії.

«Кусум Фарм» в Україні спеціалізується на розробці та виробництві лікарських засобів, призначених для лікування пацієнтів із серцево-судинними, гастроентерологічними та ендокринними (зокрема, цукровий діабет) захворюваннями. За інформацією виробника, в МОЗ України зареєстровано більше 60 лікарських засобів виробництва «Кусум Фарм».