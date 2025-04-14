Росія дроном знищила склад фармкомпанії «Кусум» у Києві, збитки оцінюються у 1 млрд грн

Вранці 12 квітня Росія повністю знищила прямим влучанням дрону склад групи фармацевтичних компаній «Кусум» (аптечний склад ТОВ Гледфарм ЛТД) у Києві, повідомляє пресслужба групи. Загальний обсяг збитків оцінюється приблизно у 1 млрд грн.
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Ключові факти
- На складі зберігались готові лікарські засоби, діючі фармацевтичні субстанції, допоміжні речовини для виробництва лікарських засобів, а також нове виробниче обладнання.
- «Кусум» заявила, що «це серйозна фінансова втрата для компанії».
- Група фармацевтичних компаній ʼКусумʼ рішуче засуджує терористичну діяльність російських агресорів, які цілеспрямовано атакують критичну цивільну інфраструктуру, зокрема підприємства, що забезпечують населення життєво необхідними лікарськими засобами.
- На думку компанії, атака РФ — «спроба залякати українців та спровокувати гуманітарну катастрофу».
- «Кусум» має намір якнайшвидше відновити постачання препаратів.
Контекст
Група була заснована в 1994 році в Індії, наразі в ній працює понад 2000 висококваліфікованих фахівців у Індії, Кенії, Казахстані, Мʼянмі, Мексиці, Молдові, Філіппінах, Україні, Узбекистані.
До складу групи компаній «Кусум» входять чотири заводи: три в Індії й один в Україні, а також два науково-дослідних центра. Понад 100 її брендів застосовуються в гінекології, кардіології, ендокринології, неврології, гастроентерології та інших напрямках.
В Індії виробничі потужності компанії розташовані у містах Бхіваді та Пітампур. Компанія виготовляє таблетки, гранули, рідини для місцевого використання, креми, мазі, супозиторії, шампуні та песарії.
«Кусум Фарм» в Україні спеціалізується на розробці та виробництві лікарських засобів, призначених для лікування пацієнтів із серцево-судинними, гастроентерологічними та ендокринними (зокрема, цукровий діабет) захворюваннями. За інформацією виробника, в МОЗ України зареєстровано більше 60 лікарських засобів виробництва «Кусум Фарм».
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