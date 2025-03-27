SpaceX залучає інвестиції з Китаю через офшори – ProPublica

Компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, дозволяє інвесторам із Китаю купувати частки в компанії, якщо кошти проходять через офшори, такі як Кайманові Острови. Про це йдеться у розслідуванні ProPublica .

Деталі

Інформація стала відомою завдяки судовим документам, що з’явилися внаслідок корпоративного конфлікту, а також свідченням фінансового директора SpaceX Брета Джонсена та ключового інвестора Ікбалджіта Келона. За даними ProPublica, Келон заявив, що SpaceX як оборонний підрядник уникає прямих інвестицій із Китаю. Проте компанія робить виняток, дозволяючи китайським інвесторам купувати акції через офшорні структури, вважаючи це «прийнятним».

Інвестори діють через проміжні компанії, створені ними самими або іншими особами, пояснив Келон.

Дональд Трамп вважає Китай конкурентом США, що відображається в торговій війні, митах та змаганні в ШІ. Адміністрація Трампа бачить у китайських інвестиціях загрозу технологіям і стратегічним секторам. Експерти, опитані ProPublica, занепокоєні свідченнями про те, що Ілон Маск, радник Трампа, має приховані зв’язки з Китаєм, які SpaceX намагається приховати від регуляторів.

Хоча судові документи не стверджують, що китайські інвестиції є незаконними чи контролюються урядом КНР, експерти вказують на потенційні ризики. За їхніми словами, подібна практика може свідчити про спроби компанії замаскувати іноземну власність. Причини таких дій SpaceX залишаються нез’ясованими, пише ProPublica.

Адміністрація Трампа підтримує пасивні інвестиції іноземців, але застерігає, що країни-конкуренти, такі як Китай, можуть використовувати приховані схеми для доступу до технологій та інтелектуальної власності. Такі угоди зазвичай перевіряються Комітетом з іноземних інвестицій у США (CFIUS), однак немає публічних даних про те, чи проходила SpaceX подібну перевірку.

Контекст

Ілон Маск має значні бізнес-зв’язки з Китаєм: 50% продажів Tesla і 20% її виробничих потужностей припадають на цю країну. У 2023 році він відвідав Китай, похваливши тамтешній прогрес у сфері штучного інтелекту, заявивши, що країна «чудово справляється з будь-якими завданнями».

У листопаді того ж року Маск зустрівся з Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско, отримавши підтримку для розширення виробництва Tesla.

Водночас він висловлював стурбованість через брак взаємності в технологічній співпраці між США та Китаєм, зокрема критикуючи заборону платформи X у Китаї, коли TikTok вільно працює в Америці. Ця тема актуальна на тлі дискусій про можливий продаж TikTok інвестору зі США.