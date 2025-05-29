Apple планує змінити назви своїх операційних систем, перейменувавши їх за роками, починаючи з «26» у 2026 році. Компанія ухвалила таке рішення заради однаковості свого брендингу, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Наступні операційні системи компанії отримають назви за роком випуску: iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 і visionOS 26 замість поточних версій, таких як iOS 18 чи macOS 15.

Apple називатиме системи за наступним роком: хоча випуск запланований на вересень 2025 року, системи матимуть позначку 2026, подібно до маркетингу автомобілів.

Мета таких змін – усунути плутанину, спричинену різними номерами версій через неодночасний запуск систем. Apple оголосить про це на Всесвітній конференції розробників 9 червня.

Оновлення супроводжуватимуться новим дизайном інтерфейсів під кодовою назвою Solarium, який охопить tvOS, watchOS і частково visionOS.

Apple також планує зробити iPad більш схожим на Mac для офісної роботи, відкрити свої моделі ШІ для сторонніх розробників і додати нові функції: режим перекладу в реальному часі для AirPods і Siri, керування поглядом для Vision Pro, цифрове перо для каліграфії в Apple Pencil, ігровий додаток для всіх пристроїв Apple.

У сфері ШІ з’являться функції для здоров’я та інтелектуального керування батареєю.

Контекст

Новий підхід Apple до найменування нагадує стратегії Samsung, яка з 2020 року називає свої смартфони Galaxy за роком випуску (наприклад, Galaxy S20), і Microsoft, яка використовувала роки для Windows 95, 98 і 2000.

Зміна назв операційних систем є частиною стратегії Apple для зміцнення бренду та покращення користувацького досвіду в умовах зростаючої конкуренції. Уніфікація назв і оновлення інтерфейсів відображають прагнення компанії зробити екосистему більш інтуїтивною, особливо для користувачів, які переходять між пристроями.