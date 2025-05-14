США та Катар підписали угоду про економічне співробітництво на $1,2 трлн

Президент США Дональд Трамп підписав угоду з Катаром на $1,2 трлн, повідомляє пресслужба Білого дому. Трамп також оголосив про економічні угоди на загальну суму понад $243,5 млрд між США та Катаром, включаючи продаж літаків Boeing та двигунів GE Aerospace компанії Qatar Airways.
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Ключові факти
- Очікується, що угоди «сприятимуть інноваціям та процвітанню майбутніх поколінь, зміцнять американське виробниче та технологічне лідерство та виведуть США на шлях нового «золотого віку», повідомив Білий дім
- Зокрема, у Катарі були укладені низка угод. Boeing та GE Aerospace отримали замовлення від Qatar Airways, угоду на суму $96 млрд на придбання до 210 літаків Boeing 787 Dreamliner та 777X американського виробництва, оснащених двигунами GE Aerospace. Зазначається, що це найбільше замовлення Boeing на широкофюзеляжні літаки і найбільше замовлення на літаки 787.
- Згідно із повідомленням, компанія McDermott має міцні партнерські відносини з Qatar Energy у просуванні критичної енергетичної інфраструктури, з сімома активними проєктами вартістю $8,5 млрд. McDermott є єдиним постачальником офшорних компонентів для великого розширення виробництва СПГ у Катарі.
- Parsons успішно виграла 30 проєктів вартістю до $97 млрд. Ці зобовʼязання сприяли значному зростанню компанії, підтримуючи тисячі робочих місць по всій території Штатів та зміцнюючи лідерство Америки у галузі передової інженерії та інновацій.
- Quantinuum уклала угоду про спільне підприємство з Al Rabban Capital, відомою катарською компанією, про інвестування до $1 млрд в передові квантові технології та розвиток робочої сили в США.
- Укладені 14 травня оборонні угоди закріплюють за Катаром закупівлю новітньої військової техніки у двох провідних оборонних компаній США.
- Raytheon підписала угоду на $1 млрд про придбання Катаром можливостей боротьби з дронами. Ця угода робить Катар першим міжнародним замовником системи Raytheon Fixed Site для боротьби з безпілотними літальними апаратами.
- General Atomics уклала угоду на суму близько $2 млрд на придбання Катаром системи безпілотних літальних апаратів MQ-9B.
- США та Катар також підписали заяву про наміри щодо подальшого зміцнення партнерства в галузі безпеки, в якому позначені потенційні інвестиції на суму понад $38 млрд.
Контекст
У 2024 році товарообіг між США та Катаром становив $5,64 млрд, з яких $3,8 млрд становив експорт США, а $1,8 млрд – імпорт Катару.
У 2023 році інвестиції Катару в нові проєкти в США становили $3,3 млрд . Вони були зосереджені у готельному бізнесі та туризмі, інформаційних технологіях, передовому виробництві, фінансових послугах, а також у нафтогазовій галузі.
Угода є частиною турне Трампа країнами Перської затоки. 13 травня під час візиту президента США Дональда Трампа до Ер-Ріяда стало відомо, що Саудівська Аравія інвестує $600 млрд у США в межах стратегічного партнерства, що охоплює енергетику, оборону, інфраструктуру, медицину, високі технології та видобуток мінеральних ресурсів.
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