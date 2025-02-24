Трамп может встретиться с Зеленским для подписания соглашения о недрах уже на этой неделе (обновлено)

США настаивают на важности соглашения об ископаемых с Украиной, которое, как надеется президент Дональд Трамп, будет подписано «очень скоро». Об этом он написал в соцсети ThuthSocial. Обновлено. Позже в Белом доме Трамп заявил , что может встретиться с президентом Владимиром Зеленским для подписания соглашения на этой или следующей неделе.

Ключевые факты

Трамп заявил, что США в рамках соглашения о недрах с Украиной гарантируют, что «американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные в Украину, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу».

«Я отметил важность жизненно важного «соглашения о критически важных минералах и редкоземельных элементах» между Соединенными Штатами и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано очень скоро!» – написал он.

Он сообщил, что ведет переговоры с Путиным, которые проходят «отлично» и касаются не только Украины, но и общих экономических проектов.

«В то же время я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу окончания войны, а также крупных соглашений по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо!» – заявил президент США.

Обновлено. Во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что встретится с Зеленским. «На самом деле, он может прибыть на этой или на следующей неделе для подписания соглашения – это будет хорошо. Я бы хотел встретиться с ним в Овальном кабинете. В настоящее время сделка прорабатывается. Они очень близки к финальному решению», – сказал он.

Фото: Скрин ThuthSocial

Контекст

12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по поводу завершения войны в Украине. После этого Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между РФ и США, которые длились 4,5 часа. Стороны договорились, что группы переговорщиков РФ и США вступят в контакт по вопросу войны Украины. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать какие-либо договоренности, принятые США и РФ без участия Украины.

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» из-за отказа от проведения голосования во время войны. По его словам, Зеленский якобы уговорил США потратить $350 млрд, чтобы вступить в войну, которую «невозможно выиграть».

21 февраля Трамп вообще заявил об отсутствии необходимости участия Зеленского в переговорах по прекращению войны с Россией. Он подчеркнул, что Зеленский в течение трех лет якобы «проводил встречи» и до сих пор не смог покончить с войной.