Ціни на нафту зростають на очікуваннях торговельних переговорів США та Китаю

Ціни на нафту зросли через скорочення виробництва в США, зростання попиту в Європі та Китаї, а також очікування переговорів між США і Китаєм. Про це пише Trading Economics 7 травня.

Деталі

Станом на 10:23 за Києвом Brent подорожчав на 1,28% до $62,9 за барель, а WTI – на 1,43% до $59,9 за барель.

Підтримку зростанню цін надали ознаки послаблення видобутку в США, де великі компанії, такі як Diamondback Energy і Coterra Energy, оголосили про скорочення кількості бурових установок.

У Китаї споживчі витрати різко зросли під час травневих свят, а європейські компанії прогнозують зростання прибутків за перший квартал, що контрастує з попередніми очікуваннями зниження.

Позитивний настрій на ринку посилили повідомлення про заплановану зустріч офіційних осіб США та Китаю цього тижня, що підвищило надії на зменшення напруги між двома найбільшими споживачами нафти.

Крім того, дані Американського інституту нафти (API) показали більший, ніж очікувалося, спад запасів сирої нафти в США – на 4,5 млн барелів за минулий тиждень, проти прогнозованих 2,5 млн барелів.

Контекст

Раніше, Financial Times повідомило, що США та Китай цього тижня вперше з часів початку торговельної війни за президентства Дональда Трампа проведуть переговори про мита.

Делегацію США очолять міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Ґрір, китайську – віцепрем’єр Хе Ліфен. Зустрічі заплановані на вихідні в Женеві.

Бессент в інтерв’ю Fox News заявив, що мета діалогу – деескалація, а не велика угода: «Спершу потрібно знизити напругу». За даними FT, Пекін погодився на переговори після сигналів США про можливе зменшення тарифів. Китайське Мінкомерції заявило, що рішення ухвалене з урахуванням інтересів бізнесу та глобальних очікувань.