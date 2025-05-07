Ціни на нафту зростають на очікуваннях торговельних переговорів США та Китаю

Ціни на нафту зросли через скорочення виробництва в США, зростання попиту в Європі та Китаї, а також очікування переговорів між США і Китаєм. Про це пише Trading Economics 7 травня.
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Деталі
- Станом на 10:23 за Києвом Brent подорожчав на 1,28% до $62,9 за барель, а WTI – на 1,43% до $59,9 за барель.
- Підтримку зростанню цін надали ознаки послаблення видобутку в США, де великі компанії, такі як Diamondback Energy і Coterra Energy, оголосили про скорочення кількості бурових установок.
- У Китаї споживчі витрати різко зросли під час травневих свят, а європейські компанії прогнозують зростання прибутків за перший квартал, що контрастує з попередніми очікуваннями зниження.
- Позитивний настрій на ринку посилили повідомлення про заплановану зустріч офіційних осіб США та Китаю цього тижня, що підвищило надії на зменшення напруги між двома найбільшими споживачами нафти.
- Крім того, дані Американського інституту нафти (API) показали більший, ніж очікувалося, спад запасів сирої нафти в США – на 4,5 млн барелів за минулий тиждень, проти прогнозованих 2,5 млн барелів.
Контекст
Раніше, Financial Times повідомило, що США та Китай цього тижня вперше з часів початку торговельної війни за президентства Дональда Трампа проведуть переговори про мита.
Делегацію США очолять міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Ґрір, китайську – віцепрем’єр Хе Ліфен. Зустрічі заплановані на вихідні в Женеві.
Бессент в інтерв’ю Fox News заявив, що мета діалогу – деескалація, а не велика угода: «Спершу потрібно знизити напругу». За даними FT, Пекін погодився на переговори після сигналів США про можливе зменшення тарифів. Китайське Мінкомерції заявило, що рішення ухвалене з урахуванням інтересів бізнесу та глобальних очікувань.
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