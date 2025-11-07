У 2026-му далекобійні спроможності перевищать $35 млрд, а загальний обсяг галузі може досягти $60 млрд, що майже удвічі більше, ніж цього року. Про це йшлося на зустрічі з журналістами секретаря РНБО Рустема Умєрова і радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна, передає «Інтерфакс-Україна».
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- 2025-й став роком масштабного розгортання виробництва далекобійних засобів ураження, а у 2026-му очікується подальше зростання обсягів, наголосив Камишін.
- Загалом український оборонно-промисловий комплекс сьогодні має спроможність близько $35 млрд на рік. При цьому фінансування покриває максимум половину реального виробничого потенціалу української оборонки, зазначив радник президента.
- Оскільки такий обсяг коштів Україна не зможе зібрати ані з бюджету, ані за рахунок допомоги партнерів, то «частина виробництва працюватиме на контрольований експорт до дружніх країн – це інструмент самофінансування».
- На експорт підуть передусім українські безпілотні системи – повітряні, наземні та морські. Для цього, зокрема, створюються спільні проєкти за «данською моделлю», Build in Ukraine, Build with Ukraine.
Контекст
За менш ніж три роки українська оборонна промисловість значно зросла: обсяги виробництва зброї збільшилися в 35 разів, досягнувши річного потенціалу в $35 млрд.
Президент Володимир Зеленський у вересні повідомив, що розробка далекобійного озброєння триває, випробування пройшли успішно, і наступний етап – серійне виробництво. Раніше також повідомляли про запуск серійного виробництва крилатих ракет «Фламінго» з дальністю до 3000 км.
У жовтні 2025 року Зеленський під час зустрічі з керівниками інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій заявив, що у 2026-му потенціал України у виробництві лише дронів і ракет сягне $35 млрд.
Глава держави тоді наголосив, що Україна готова ділитися своїми технологіями, розвивати спільне виробництво та відкривати експортні платформи зброї разом із міжнародними партнерами.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.