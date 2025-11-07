У 2026-му далекобійні спроможності перевищать $35 млрд, а загальний обсяг галузі може досягти $60 млрд, що майже удвічі більше, ніж цього року. Про це йшлося на зустрічі з журналістами секретаря РНБО Рустема Умєрова і радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна, передає «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

2025-й став роком масштабного розгортання виробництва далекобійних засобів ураження, а у 2026-му очікується подальше зростання обсягів, наголосив Камишін.

Загалом український оборонно-промисловий комплекс сьогодні має спроможність близько $35 млрд на рік. При цьому фінансування покриває максимум половину реального виробничого потенціалу української оборонки, зазначив радник президента.

Оскільки такий обсяг коштів Україна не зможе зібрати ані з бюджету, ані за рахунок допомоги партнерів, то «частина виробництва працюватиме на контрольований експорт до дружніх країн – це інструмент самофінансування».

На експорт підуть передусім українські безпілотні системи – повітряні, наземні та морські. Для цього, зокрема, створюються спільні проєкти за «данською моделлю», Build in Ukraine, Build with Ukraine.

Контекст

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість значно зросла: обсяги виробництва зброї збільшилися в 35 разів, досягнувши річного потенціалу в $35 млрд.

Президент Володимир Зеленський у вересні повідомив, що розробка далекобійного озброєння триває, випробування пройшли успішно, і наступний етап – серійне виробництво. Раніше також повідомляли про запуск серійного виробництва крилатих ракет «Фламінго» з дальністю до 3000 км.

У жовтні 2025 року Зеленський під час зустрічі з керівниками інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій заявив, що у 2026-му потенціал України у виробництві лише дронів і ракет сягне $35 млрд.

Глава держави тоді наголосив, що Україна готова ділитися своїми технологіями, розвивати спільне виробництво та відкривати експортні платформи зброї разом із міжнародними партнерами.