Мощности украинского ВПК вырастут почти вдвое в 2026 году: дальнобойные системы дадут $35 млрд – прогноз СНБО

Forbes

1 хв читання

В 2026-м дальнобойные возможности превысят $35 млрд, а общий объем отрасли может достигнуть $60 млрд, что почти вдвое больше, чем в этом году. Об этом шла речь на встрече с журналистами секретаря СНБО Рустема Умерова и советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина, передает «Интерфакс-Украина».

  • 2025-й стал годом масштабного развертывания производства дальнобойных средств поражения, а в 2026-м ожидается дальнейший рост объемов, подчеркнул Камышин.
  • В целом потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса сегодня оценивается в около $35 млрд в год. При этом финансирование покрывает максимум половину реального производственного потенциала украинской оборонки, отметил советник президента.
  • Поскольку такой объем средств Украина не сможет собрать ни из бюджета, ни за счет помощи партнеров, то часть производства будет работать на контролируемый экспорт в дружественные страны – это инструмент самофинансирования.
  • На экспорт пойдут, прежде всего, украинские беспилотные системы – воздушные, наземные и морские. Для этого, в частности, создаются совместные проекты по «датской модели», Build in Ukraine, Build with Ukraine.

Контекст

За менее чем три года украинская оборонная промышленность значительно возросла: объемы производства оружия увеличились в 35 раз, достигнув годового потенциала в $35 млрд.

Президент Владимир Зеленский в сентябре сообщил, что разработка дальнобойного вооружения продолжается, испытания прошли успешно, и следующий этап – серийное производство. Ранее также сообщалось о запуске серийного производства крылатых ракет «Фламинго» с дальностью до 3000 км.

В октябре 2025 года Зеленский во время встречи с руководителями инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций заявил, что в 2026-м потенциал Украины в производстве только дронов и ракет достигнет $35 млрд.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова делиться своими технологиями, развивать совместное производство и открывать экспортные платформы оружия вместе с международными партнерами.

