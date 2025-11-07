В 2026-м дальнобойные возможности превысят $35 млрд, а общий объем отрасли может достигнуть $60 млрд, что почти вдвое больше, чем в этом году. Об этом шла речь на встрече с журналистами секретаря СНБО Рустема Умерова и советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина, передает «Интерфакс-Украина».
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- 2025-й стал годом масштабного развертывания производства дальнобойных средств поражения, а в 2026-м ожидается дальнейший рост объемов, подчеркнул Камышин.
- В целом потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса сегодня оценивается в около $35 млрд в год. При этом финансирование покрывает максимум половину реального производственного потенциала украинской оборонки, отметил советник президента.
- Поскольку такой объем средств Украина не сможет собрать ни из бюджета, ни за счет помощи партнеров, то часть производства будет работать на контролируемый экспорт в дружественные страны – это инструмент самофинансирования.
- На экспорт пойдут, прежде всего, украинские беспилотные системы – воздушные, наземные и морские. Для этого, в частности, создаются совместные проекты по «датской модели», Build in Ukraine, Build with Ukraine.
Контекст
За менее чем три года украинская оборонная промышленность значительно возросла: объемы производства оружия увеличились в 35 раз, достигнув годового потенциала в $35 млрд.
Президент Владимир Зеленский в сентябре сообщил, что разработка дальнобойного вооружения продолжается, испытания прошли успешно, и следующий этап – серийное производство. Ранее также сообщалось о запуске серийного производства крылатых ракет «Фламинго» с дальностью до 3000 км.
В октябре 2025 года Зеленский во время встречи с руководителями инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций заявил, что в 2026-м потенциал Украины в производстве только дронов и ракет достигнет $35 млрд.
Глава государства подчеркнул, что Украина готова делиться своими технологиями, развивать совместное производство и открывать экспортные платформы оружия вместе с международными партнерами.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.