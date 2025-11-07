В 2026-м дальнобойные возможности превысят $35 млрд, а общий объем отрасли может достигнуть $60 млрд, что почти вдвое больше, чем в этом году. Об этом шла речь на встрече с журналистами секретаря СНБО Рустема Умерова и советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина, передает «Интерфакс-Украина» .

Подробности

2025-й стал годом масштабного развертывания производства дальнобойных средств поражения, а в 2026-м ожидается дальнейший рост объемов, подчеркнул Камышин.

В целом потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса сегодня оценивается в около $35 млрд в год. При этом финансирование покрывает максимум половину реального производственного потенциала украинской оборонки, отметил советник президента.

Поскольку такой объем средств Украина не сможет собрать ни из бюджета, ни за счет помощи партнеров, то часть производства будет работать на контролируемый экспорт в дружественные страны – это инструмент самофинансирования.

На экспорт пойдут, прежде всего, украинские беспилотные системы – воздушные, наземные и морские. Для этого, в частности, создаются совместные проекты по «датской модели», Build in Ukraine, Build with Ukraine.

Контекст

За менее чем три года украинская оборонная промышленность значительно возросла: объемы производства оружия увеличились в 35 раз, достигнув годового потенциала в $35 млрд.

Президент Владимир Зеленский в сентябре сообщил, что разработка дальнобойного вооружения продолжается, испытания прошли успешно, и следующий этап – серийное производство. Ранее также сообщалось о запуске серийного производства крылатых ракет «Фламинго» с дальностью до 3000 км.

В октябре 2025 года Зеленский во время встречи с руководителями инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций заявил, что в 2026-м потенциал Украины в производстве только дронов и ракет достигнет $35 млрд.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова делиться своими технологиями, развивать совместное производство и открывать экспортные платформы оружия вместе с международными партнерами.