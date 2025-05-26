Законопроєкт, який забороняє особам до 18 років користуватися соціальними мережами, отримав схвалення комітету сенату штату Техас. На нього чекає остаточне голосування в сенаті та підпис губернатора. У разі ухвалення Техас запровадить одні з найсуворіших обмежень на доступ молоді до соцмереж у США, пише Engadget .

Деталі

Документ успішно пройшов комітет сенату і має бути розглянутий сенатом штату до закінчення сесії 2 червня.

Якщо закон набуде чинності, соціальні платформи будуть зобов’язані впровадити систему верифікації віку під час реєстрації акаунтів. Крім того, законопроєкт дозволяє батькам вимагати видалення облікового запису своєї дитини, на що компанії матимуть 10 днів.

У разі невиконання їм загрожуватимуть штрафи від генерального прокурора штату.

Контекст

Це не перший подібний захід у США: торік губернатор Флориди Рон ДеСантіс підписав закон, який забороняє використання соціальних мереж дітьми до 14 років, а для 14-15-річних дозволяє доступ лише за згодою батьків, що є менш суворим підходом.

У квітні 2024 року Сенат США запропонував загальнонаціональний законопроєкт, який забороняє соцмережі для дітей до 13 років. Цю ініціативу підтримали сенатори Браян Шац (демократ із Гаваїв) і Тед Круз (республіканець із Техасу).