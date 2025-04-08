Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами EFTA. Що зміниться

Україна в рамках економічної інтеграції з Європою підписала оновлену Угоду про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 8 квітня. За його словами, йдеться про перезапуск угоди 2010 року.

Ключові факти

Оновлена угода відкриває нові можливості для українського бізнесу на великих ринках з високою купівельною спроможністю. Перш за все, повністю скасовані мита на промислову продукцію.

«Українські виробники зможуть експортувати до країн EFTA значно більший асортимент товарів без мит, або за зниженими ставками, що дуже важливо для нас в ці складні часи. А головне — модернізована Угода закладає міцну основу для подальшого розвитку економічної співпраці між Україною та країнами EFTA», — зазначила перша віце-прем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

Угода включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності.

У документі додалися нові глави: електронна комерція, підтримка малого та середнього бізнесу, торгівля і сталий розвиток.

Угода також включає сучасні правила щодо походження товарів і це відкриває шлях до глибшої інтеграції в європейські ланцюги постачання.

Україна підписала окремі оновлення до угод із Норвегією, Ісландією та Швейцарією у сфері сільського господарства, що дозволить зменшити бар’єри й розширити доступ українських товарів на ці ринки.

В аграрній частині угоди з країнами EFTA скасовують та зменшують мита на значну кількість аграрних товарів.

Зокрема, угода з Ісландією передбачає : повне скасування мита на 142 товари (овочі, пшениця, продукти харчування тощо), часткове зниження мита на 5 товарів. Кількість товарів без мита зросла на 9,8%, із частковим зниженням – у 3,5 раза (у порівнянні з угодою 2010 року).

передбачає повне скасування мита на 142 товари (овочі, пшениця, продукти харчування тощо), часткове зниження мита на 5 товарів. Кількість товарів без мита зросла на 9,8%, із частковим зниженням – у 3,5 раза (у порівнянні з угодою 2010 року). Із Норвегією: повне скасування мита на 107 товарів (овочі, їстівні коренеплоди, ягоди та горіхи свіжі, варені, консервовані, олії, соки та ін.), часткове зниження мита на 78 товарів (йогурт, масло і спреди, яйця, овочі, консервовані плоди та горіхи та ін.). Кількість товарів без мита зросла на 11,4%, із частковим зниженням – зросла на 2,7% (у порівнянні з Угодою 2010 року).

повне скасування мита на 107 товарів (овочі, їстівні коренеплоди, ягоди та горіхи свіжі, варені, консервовані, олії, соки та ін.), часткове зниження мита на 78 товарів (йогурт, масло і спреди, яйця, овочі, консервовані плоди та горіхи та ін.). Кількість товарів без мита зросла на 11,4%, із частковим зниженням – зросла на 2,7% (у порівнянні з Угодою 2010 року). Із Швейцарією та Ліхтенштейном: повне скасування мита на 427 товарів (свинина, молоко, сири, мед, овочі, плоди і ягоди, борошно, олії тваринні та рослинні, м’ясо консервоване, фрукти та ін), часткове зниження на 163 товари (живі тварини, м’ясо ВРХ, свиней, інших тварин, птиці, молочна продукція, яйця, боби, овочі, ягоди, та ін.). Загалом кількість безмитних товарів зросла на 66,2%.

повне скасування мита на 427 товарів (свинина, молоко, сири, мед, овочі, плоди і ягоди, борошно, олії тваринні та рослинні, м’ясо консервоване, фрукти та ін), часткове зниження на 163 товари (живі тварини, м’ясо ВРХ, свиней, інших тварин, птиці, молочна продукція, яйця, боби, овочі, ягоди, та ін.). Загалом кількість безмитних товарів зросла на 66,2%. Крім того, Угода фіксує діючі ставки 0% на низку товарів, які було виключено з-під дії угоди.

Контекст

Європейська асоціація вільної торгівлі (European Free Trade Association, EFTA) — зона вільної торгівлі, яка обʼєднує митні території чотирьох європейських країн, які не вступили до Європейського Союзу, зокрема, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Зона вільної торгівлі забезпечує країнам-членам режим вільної торгівлі товарами та послугами, а також гарантує вільний рух капіталів та фізичних осіб.

У 2024 році товарообіг між Україною та цими країнами становив майже €1,3 млрд. Cередній темп зростання протягом останніх п’яти років українського експорту до країн EFTA – 4,9%, для імпорту з країн EFTA до України – 9,3%.

Основні статті експорту до України: риба та морепродукти (€229 млн), ліки та фармацевтичну продукцію (€143 млн), зброя і боєприпаси (€77 млн), транспортні засоби (€77 млн), електротехніка (€44 млн).

Основні статті імпорту до держав EFTA: жири та олії (€37 млн), дорогоцінне каміння і метали (€26 млн), одяг і аксесуари (€22 млн), меблі та матраци (€20 млн), алкогольні та безалкогольні напої (€20 млн).