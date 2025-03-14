Україна у квітні підпише оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами EFTA – Качка

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка анонсував підписання оновленої угоди з країнами EFTA – Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією. Про це він повідомив на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.

Деталі

За останні три роки Європа та країни Середземного моря стали якорем та основою українською торгівлі, за словами Качки. На них припадає близько 80% експорту товарів.

Україна 8-го квітня підпише оновлену угоду з країнами EFTA – Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією.

«Сумарний експорт до цих країн у 2024 році склав лише $143 млн, але це ринки, які найбільше інтегровані з ЄС і є омріяними для багатьох наших виробників», – повідомляв раніше Качка.

Контекст

Україна в 2024 році експортувала товарів на $41,6 млрд, що на $5,4 млрд, або 15%, більше ніж 2023 року. У ваговому вимірі експорт склав 131,2 млн т, що на 30,8 млн т більше, це означає зростання на 30,8%.

Ключовим для досягнення таких результатів стала нормалізація роботи морських портів України, заявляла перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. У 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн т продукції, а цього року – 87,2 млн т.

Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час візиту президента Ердогана, про це заявив президент України Володимир Зеленський. У липні 2024-го офіційно набула чинності оновлена угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою.