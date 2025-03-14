Україна у квітні підпише оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами EFTA – Качка

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка анонсував підписання оновленої угоди з країнами EFTA – Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією. Про це він повідомив на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.
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Деталі
- За останні три роки Європа та країни Середземного моря стали якорем та основою українською торгівлі, за словами Качки. На них припадає близько 80% експорту товарів.
- Україна 8-го квітня підпише оновлену угоду з країнами EFTA – Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією.
- «Сумарний експорт до цих країн у 2024 році склав лише $143 млн, але це ринки, які найбільше інтегровані з ЄС і є омріяними для багатьох наших виробників», – повідомляв раніше Качка.
Контекст
Україна в 2024 році експортувала товарів на $41,6 млрд, що на $5,4 млрд, або 15%, більше ніж 2023 року. У ваговому вимірі експорт склав 131,2 млн т, що на 30,8 млн т більше, це означає зростання на 30,8%.
Ключовим для досягнення таких результатів стала нормалізація роботи морських портів України, заявляла перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. У 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн т продукції, а цього року – 87,2 млн т.
Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час візиту президента Ердогана, про це заявив президент України Володимир Зеленський. У липні 2024-го офіційно набула чинності оновлена угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою.
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