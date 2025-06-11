Українська Meest запустила внутрішню доставку у Канаді

Meest Canada, що входить до складу міжнародної поштово-логістичної групи Meest, запустила послугу внутрішньої доставки у Канаді, йдеться у пресрелізі. Вона доступна як для приватних клієнтів, так і для бізнесу.

Ключові факти

Раніше Meest Canada спеціалізувалася на доставці посилок із Канади в Україну та інші країни світу. Відтепер користувачі можуть надсилати посилки всередині Канади – у будь-який населений пункт.

Meest Domestic дозволяє надсилати речі вагою до 60 кг. Кур’єр забирає посилку з дому та доставляє її безпосередньо до дверей отримувача. Оформити відправлення та розрахувати вартість доставки можна онлайн.

Внутрішня доставка орієнтована як на приватних осіб, так і на малий та середній бізнес.

Контекст

Meest Canada – поштово-логістичний оператор, що входить до групи компаній Meest, яка також обʼєднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe та Meest USA. У травні український сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи, США та Канади Meest Shopping став доступний у Грузії та Молдові.

Компанія заснована підприємцем Ростиславом Кісілем, 35 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2С та B2B і доставляє посилки у понад 90 країн світу – Північної та Південної Америки, Європи, Азії та Африки