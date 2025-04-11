Український готельний ринок за три роки зріс майже у 5,5 раза. 30 найбільших гравців за виторгом у 2024 році

За три роки, з 2022-го до 2024-го, дохід готельної галузі України виріс у 5,4 раза – до 44,4 млрд грн, за даними Vkursi Market BI. 30 найдохідніших гравців у 2024 році отримали 8,5 млрд грн, а лідером стала компанія ТОВ «Парктур», яка є оператором курорту «Буковель», із виторгом понад 1 млрд грн.

Ключові факти

У 2024 році найбільші виторги згенерували столичні готелі. Сукупно вони отримали 28,1 млрд грн. Саме в Києві сконцентрована ділова активність і бізнесові події.

Далі йде Івано-Франківська область, де зосереджена велика кількість відпочинкових локацій. Готелі цього регіону отримали 5,1 млрд грн виторгу.

Готелі Львівської області здобули 4,9 млрд грн, Закарпатської – 1,3 млрд грн, Одеської – 939 млн грн.

Лише одна компанія – ТОВ «Парктур» з Івано-Франківщини – отримала понад 1 млрд грн виторгу. Вона керує більшістю готелів Буковеля, медичним центром, володіє торговельними марками «Артек-Карпати-Буковель», «Артек-Буковина», «Артек-Закарпаття», займається продажем скі-пасів, а також організацією інших розваг. Втім, це на 64% менше, ніж у 2023-му – тоді чистий дохід сягнув 2,9 млрд грн.

30 найбільших учасників українського готельного ринку за виторгом у 2024 році ТОВ «Парктур» (оператор більшості готелів курорту Буковель) – понад 1 млрд грн. ТОВ «Міжнародно-діловий центр» (Hilton Kyiv) – 824,5 млн грн. ТОВ «Оптіма хотел менеджмент» (мережа готелів Optima hotels&resort) – 550 млн грн. ТОВ «Готель менеджмент» (InterContinental Kyiv) – 530,9 млн грн. ТОВ «Зірка Буковелю» (Radisson Blu Resort Bukovel) – 461,6 млн грн. ПрАТ «Нові інжинірингові технології» (Hyatt Regency Kyiv) – 432,5 млн грн. ТОВ «Укрхотелінвест компані» (Ibis Kyiv City Center) – 425,4 млн грн. ТОВ «Діагностичний лікувально-реабілітаційний курортний комплекс «Ріксос-Прикарпаття» (Rixos Prykarpattya) – 364,2 млн грн. ТОВ «Сасск» (Radisson Blu Hotel, Kyiv) – 358,1 млн грн. ТОВ «Хотел менеджмент груп» (Mirotel Resort & SPA, готель «Весна» та вілла «Христина») – 287,2 млн грн. ТОВ «Гранд менеджмент» (Fairmont Grand Hotel Kyiv) – 260,5 млн грн. ТОВ «Саламандра-Закарпаття» (Пансіонат «Вогняна саламандра») – 252,8 млн грн. ТОВ «Біком» (City Hotel Kyiv) – 210 млн грн. ПрАТ Готель «Прем’єр палац» (Premier Palace Hotel Kyiv) – 205 млн грн. ТОВ «Готельний комплекс «Русь» (Premier Hotel Rus) – 183,9 млн грн. ТОВ «Едем-резорт енд спа» (Edem Resort Medical & SPA) – 183,8 млн грн. ТОВ «Інтерн» (Opera Hotel Kyiv) – 182,7 млн грн. ТОВ «Форест-релакс» (Verholy Relax Park) – 168 млн грн. ТОВ «АлМар готель» (Al Mar Hotel) – 154 млн грн. ТОВ «Тас комфорт» (Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil City Centre) – 153 млн грн. ТОВ «Меркур хотел менеджмент» (Mercure Kyiv Congress Hotel) – 151 млн грн. ТОВ «Готельно-курортний комплекс «Карпати» (Санаторій «Карпати») – 149 млн грн. ТОВ «Фенікс груп-дп» (Phoenix Relax Park) – 146 млн грн. ПрАТ Туристично-готельний комплекс «Дністер» (Premier Hotel Dnister) – 142 млн грн. ТОВ «Готель хей» (HAY boutique hotel & spa) – 141 млн грн. ТОВ «Шелест різорт» (Shelest Hotel) – 131 млн грн. ТОВ «Апартель Східниця» (Apartel Skhidnytsya Wellness Resort) – 127 млн грн. ТОВ «Ейч ті проперті вест» (Leopolis Hotel) – 111 млн грн. ТОВ «Фірма «Надія» (Готель «Надія») – 109 млн грн. ТОВ «Л.А.Р.К» (Passage Hotel Odessa, Londonskaya hotel, Bristol Hotel) – 104 млн грн. Читати більше Згорнути

Серед усіх 30 компаній чотири пов’язані з власниками великих бізнес-груп та відомими підприємцями. Зокрема, кінцевим бенефіціаром ТОВ «Гранд Менеджмент» (Fairmont Grand Hotel Kyiv) є український бізнесмен Леонід Юрушев, ТОВ «Інтерн» (Opera Hotel Kyiv) – бізнесмен, колишній політик і власник інвестиційної групи SCM Рінат Ахметов.

Власник ТОВ «ТАС Комфорт» (Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil City Centre) – український бізнесмен і банкір Сергій Тігіпко. ТОВ «Л.А.Р.К.» (Passage Hotel Odessa, Londonskaya Hotel, Bristol Hotel) належить бізнесмену і колишньому депутату Одеської міськради Борису Кауфману.

Контекст

В Україні зареєстровано 3017 компаній, які займаються готельним бізнесом та іншими варіантами тимчасового розміщення, і цей вид діяльності є для них основним, за даними сервісу аналізу ринків Vkursi Market BI.

У 2022 році дохід галузі становив 8,2 млрд грн. У 2023-му він зріс на 86%, до 15,3 млрд грн.