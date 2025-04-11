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Украинский гостиничный рынок за три года вырос почти в 5,5 раза. 30 крупнейших игроков по выручке в 2024 году

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Hilton Kyiv Київ /Shutterstock

В 2024 году киевские гостиницы получили совокупно 28,1 млрд грн выручки Фото Shutterstock

За три года, с 2022 по 2024 год, доходы гостиничной отрасли Украины выросли в 5,4 раза – до 44,4 млрд грн, по данным Vkursi Market BI. 30 самых доходных игроков в 2024 году получили 8,5 млрд грн, а лидером стала компания ООО «Парктур», являющаяся оператором курорта «Буковель», с выручкой более 1 млрд грн.

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Ключевые факты

  • В 2024 году самые большие выручки сгенерировали столичные отели. Совокупно они получили 28,1 млрд грн. Именно в Киеве сконцентрирована деловая активность и бизнес-события.
  • Далее следует Ивано-Франковская область, где сосредоточено большое количество локаций отдыха. Отели этого региона получили 5,1 млрд грн выручки.
  • Гостиницы Львовской области достигли 4,9 млрд грн выручки, Закарпатской – 1,3 млрд грн, Одесской – 939 млн грн.
  • Только одна компания – ООО «Парктур» из Ивано-Франковской области – получила более 1 млрд грн выручки. Она управляет большинством гостиниц Буковеля, медицинским центром, владеет торговыми марками «Артек-Карпаты-Буковель», «Артек-Буковина», «Артек-Закарпатье», занимается продажей ски-пассов, а также организацией других развлечений. Впрочем, это на 64% меньше, чем в 2023-м – тогда чистый доход составил 2,9 млрд грн.

30 крупнейших участников украинского гостиничного рынка по выручке в 2024 году

  1. ООО «Парктур» (оператор большинства гостиниц курорта Буковель) – более 1 млрд грн.
  2. ООО «Международно-деловой центр» (Hilton Kyiv) – 824,5 млн грн.
  3. ООО «Оптима хотел менеджмент» (сеть гостиниц Optima hotels&resort) – 550 млн грн.
  4. ООО «Отель менеджмент» (InterContinental Kyiv) – 530,9 млн грн.
  5. ООО «Звезда Буковеля» (Radisson Blu Resort Bukovel) – 461,6 млн грн.
  6. ЧАО «Новые инжиниринговые технологии» (Hyatt Regency Kyiv) – 432,5 млн грн.
  7. ООО «Укрхотелинвест компани» (Ibis Kyiv City Center) – 425,4 млн грн.
  8. ООО «Диагностический лечебно-реабилитационный курортный комплекс «Риксос-Прикарпатье» (Rixos Prykarpattya) – 364,2 млн грн.
  9. ООО «Сасск» (Radisson Blu Hotel, Kyiv) – 358,1 млн грн.
  10. ООО «Хотел менеджмент групп» (Mirotel Resort & SPA, гостиница «Весна» и вилла «Кристина») – 287,2 млн грн.
  11. ООО «Гранд менеджмент» (Fairmont Grand Hotel Kyiv) – 260,5 млн грн.
  12. ООО «Саламандра-Закарпатье» (Пансионат «Огненная саламандра») – 252,8 млн грн.
  13. ООО «Биком» (City Hotel Kyiv) – 210 млн грн.
  14. ЧАО Гостиница «Премьер дворец» (Premier Palace Hotel Kyiv) – 205 млн грн.
  15. ООО «Гостиничный комплекс «Русь» (Premier Hotel Rus) – 183,9 млн грн.
  16. ООО «Эдем-резорт энд спа» (Edem Resort Medical & SPA) – 183,8 млн грн.
  17. ООО «Интерн» (Opera Hotel Kyiv) – 182,7 млн грн.
  18. ООО «Форест-релакс» (Verholy Relax Park) – 168 млн грн.
  19. ООО «АлМар отель» (Al Mar Hotel) – 154 млн грн.
  20. ООО «Тас комфорт» (Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil City Centre) – 153 млн грн.
  21. ООО «Меркур хотел менеджмент» (Mercure Kyiv Congress Hotel) – 151 млн грн.
  22. ООО «Гостинично-курортный комплекс «Карпаты» (Санаторий «Карпаты») – 149 млн грн.
  23. ООО «Феникс групп-дп» (Phoenix Relax Park) – 146 млн грн.
  24. ЧАО Туристически-гостиничный комплекс «Днестр» (Premier Hotel Dnister) – 142 млн грн.
  25. ООО «Отель хей» (HAY boutique hotel & spa) – 141 млн грн.
  26. ООО «Шелест ризорт» (Shelest Hotel) – 131 млн грн.
  27. ООО «Апартель Сходница» (Apartel Skhidnytsya Wellness Resort) – 127 млн грн.
  28. ООО «Эйч те проперти вест» (Leopolis Hotel) – 111 млн грн.
  29. ООО «Фирма «Надежда» (Отель «Надежда») – 109 млн грн.
  30. ООО «Л.А.Р.К» (Passage Hotel Odessa, Londonskaya hotel, Bristol Hotel) – 104 млн грн.
  • Среди всех 30 компаний четыре связаны с владельцами крупных бизнес-групп и известными предпринимателями. В частности, конечным бенефициаром ООО «Гранд Менеджмент» (Fairmont Grand Hotel Kyiv) является украинский бизнесмен Леонид Юрушев, ООО «Интерн» (Opera Hotel Kyiv) – бизнесмен, бывший политик и владелец инвестиционной группы SCM Ринат Ахметов.
  • Владелец ООО «ТАС Комфорт» (Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil City Centre) – украинский бизнесмен и банкир Сергей Тигипко. ООО «Л.А.Р.К.» (Passage Hotel Odessa, Londonskaya Hotel, Bristol Hotel) принадлежит бизнесмену и бывшему депутату Одесского горсовета Борису Кауфману.

Контекст

В Украине зарегистрировано 3017 компаний, занимающихся гостиничным бизнесом и другими вариантами временного размещения, и этот вид деятельности для них является основным, по данным сервиса анализа рынков Vkursi Market BI.

В 2022 году доход отрасли составил 8,2 млрд грн. В 2023-м он вырос на 86%, до 15,3 млрд грн.

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