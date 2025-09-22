Український стартап Norda Dynamics, що створює софт для автономного управління дронами, залучив $1 млн інвестицій. Про це йдеться у пресрелізі компанії. Лід-інвестором виступила шведська інвестиційна компанія Varangians.

Ключові факти

До раунду приєднались українські фонди Angel One, MITS Capital, ангельський синдикат United Angels Network та американський фонд Unpopular VC. «Компанія вирішує одне з ключових завдань на полі бою та має команду й компетенції, що дозволять і надалі створювати інноваційні рішення», – цитують у пресрелізі СЕО Varangians Пера Лагера.

Залучені кошти Norda Dynamics скерує на розширення виробництва, команди та створення нових продуктів. «Ми залучили інвестиції для пришвидшення розвитку наших продуктів та запуску нових. Настав час швидко масштабуватися», – каже Forbes Ukraine співзасновник та СЕО компанії Назар Бігун.

У команді Norda Dynamics працює понад 30 людей. «До кінця року плануємо збільшити цифру вдвічі», – говорить Бігун.

Виторг Norda Dynamics у 2024-му – $250 000. «На 2025-й прогнозуємо $1,4 млн виторгу. Ми продали приблизно 50 000 ліцензій на наш продукт», – розповідає Бігун.

За його словами, зростання виторгу відбулося за рахунок збільшення кількості продуктів та підвищення їхньої якості. Флагманський продукт стартапу – універсальний модуль автономності Underdog.

У планах компанії – вихід на закордонні ринки. «Є попередні перемовини з компаніями уСША», – додає Бігун.

Контекст

Underdog від Norda Dynamics – це система автоматичного доведення дронів до цілі. Вона використовує компʼютерний зір та штучний інтелект, щоб БПЛА могли автономно завершити фінальний етап своєї місії. Після того як пілот вибирає ціль за допомогою камери, дрон самостійно долає решту відстані.

Ще одне рішення стартапу – StableLink – система візуального утримання позиції, що забезпечує стабільність висоти, азимуту та координат. Розроблені Norda Dynamics продукти працюють на дронах літакового типу і на FPV-квадрокоптерах.

У квітні 2025-го стартап уже залучав $150 000 від венчурного фонду Angel One Fund. Фонд було створено у 2022-му фундацією Українського католицького університету.

Інвестиційну компанію Varangians запустили у 2025-му Пер Лагер разом з Андреасом Флодстрьомом і Йонасом Рідіном за підтримки одного із провідних у країні фемілі-офісів. Стратегічні цілі Varangians – посилити розробку оборонних технологій для захисту України й підтримати переозброєння Європи завдяки українським інноваціям.