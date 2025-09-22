Forbes Digital підписка
Оборонный стартап Norda Dynamics привлек $1 млн инвестиций. Куда пойдут деньги и какова выручка компании

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Украинский стартап Norda Dynamics, создающий софт для автономного управления дронами, привлек $1 млн инвестиций. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Лид-инвестором выступила шведская инвестиционная компания Varangians.

Ключевые факты

  • К раунду присоединились украинские фонды Angel One, MITS Capital, ангельский синдикат United Angels Network и американский фонд Unpopular VC. «Компания решает одну из ключевых задач на поле боя и располагает командой и компетенциями, которые позволят и дальше создавать инновационные решения», – цитируют в пресс-релизе СЕО Varangians Пера Лагера.
  • Привлеченные средства Norda Dynamics направит ​​на расширение производства, команды и создание новых продуктов. «Мы привлекли инвестиции для ускорения развития наших продуктов и запуска новых. Настало время быстро масштабироваться», – говорит Forbes Ukraine соучредитель и СЕО компании Назар Бигун.
  • В команде Norda Dynamics работает более 30 человек. «До конца года планируем увеличить цифру вдвое», – говорит Бигун.
  • Выручка Norda Dynamics в 2024-м – $250 000. «На 2025-й прогнозируем $1,4 млн выручки. Мы продали около 50 000 лицензий на наш продукт», – рассказывает Бигун.
  • По его словам, рост выручки произошел за счет увеличения числа продуктов и повышения их качества. Флагманский продукт стартапа – универсальный модуль автономности Underdog.
  • В планах компании – выход на зарубежные рынки. «Есть предварительные переговоры с компаниями в США», – добавляет Бигун.

Контекст

Underdog от Norda Dynamics – это система автоматического доведения дронов до цели. Она использует компьютерное зрение и искусственный интеллект, чтобы БПЛА мог автономно завершить финальный этап своей миссии. После того как пилот выбирает цель с помощью камеры, дрон самостоятельно преодолевает оставшееся расстояние.

Еще одно решение стартапа – StableLink – система визуального удержания позиции, обеспечивающая стабильность высоты, азимута и координат. Разработанные Norda Dynamics продукты работают на дронах самолетного типа и FPV-квадрокоптерах.

В апреле 2025 года стартап уже привлекал $150 000 от венчурного фонда Angel One Fund. Фонд был создан в 2022-м фундацией Украинского католического университета.

Инвестиционную компанию Varangians запустили в 2025 году Пер Лагер совместно с Андреасом Флодстремом и Йонасом Ридином при поддержке одного из ведущих в стране фемили-офисов. Стратегические цели Varangians – усилить разработку оборонных технологий для защиты Украины и поддержать перевооружение Европы благодаря украинским инновациям.

