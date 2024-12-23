Український Defence Tech стартап Frontline залучив $150 000 від Angel One

Український розробник Frontline та ангельський венчурний фонд Angel One оголосили про інвестиційну угоду розміром $150 000, йдеться у пресрелізі компанії. Фонд інвестував кошти через синдикативну угоду у розвиток виробництва оборонних роботизованих систем.

Ключові факти

Frontline продовжує залучати інвестиції в рамках Seed раунду.

Angel One cтав вже другим фондом, що оголосив про інвестиційну угоду зі стартапом в рамках збору Seed раунду на $800 000. В цьому місяці була оголошена угода з Європейським фондом Startup Wise Guys у розмірі $100 000.»

В цьому місяці була оголошена угода з Європейським фондом Startup Wise Guys у розмірі $100 000.» У 2024 році Angel One Fund проінвестував у шість defense tech та dual-use tech стартапів через синдикативні угоди, і Frontline став вже сьомою інвестицією фонду.

За словами CEO Frontline Євгена Третяка, інвестиції допоможуть компанії зробити ще більше роботів, які дозволять нашим військовим ефективно зупиняти ворога з захищенних позицій.

Контекст

Frontline – українська MilTech компанія, відкрита в серпні 2023 року чотирма українцями. З 2014-го на рахунку засновників – низка розробок для ЗСУ, які впроваджені у війська та виконують свою роботу. Компанія зараз зосередилася на створенні повітряних і наземних комплексів для роботизованої оборони та штурму.

Frontline займається розробкою передових рішень для оборонного сектору, таких як дрони-бомбери «Лінза» та дрони-розвідники Zoom, а також бойові роботизовані системи ʼБуряʼ. Ці технології активно використовуються на полі бою, підвищуючи ефективність військових операцій і рятуючи життя.

В Україні працює понад 500 компаній, які займаються виробництвом бойових дронів, підприємства масштабуються та реінвестують у нові розробки, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Defense Tech Valley 2024. За його словами, деякі компанії вже використовують дрони, які на 70–80% складаються з компонентів, розроблених ними самостійно.

Angel One Fund – венчурний фонд, який інвестує в українські стартапи і допомагає розвивати стартап-культуру в Україні. Angel One запустився у 2022 році з власним капіталом у розмірі $1,5 млн.