«Укрзалізниця» запускає обіди у поїздах в тестовому режимі. Меню розробляв Євген Клопотенко

Ключові факти

УЗ розпочинає тестування повноцінного харчування на деяких найдовших рейсах із цього тижня:

№351/352 Київ – Кишинів №95/96 Київ – Рахів №29/30 Київ – Ужгород №4/3 Запоріжжя – Ужгород

У меню зазначених поїздів є: деруни, омлет, курка з картоплею та овочами, плов з яловичиною.

Вартість страв: від 170 грн до 190 грн.

Меню розробив шеф-кухар Євген Клопотенко. Страви приготовлені та заморожені таким чином, щоб забезпечити свіжість продуктів і зберегти смак після розігрівання.

Фото: УЗ

Контекст

У 2023 році «Укрзалізниця» вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му. Цьогоріч збитків не уникнути, якщо не змінити принцип тарифоутворення, розповідав очільник УЗ Євген Лященко в інтерв’ю Forbes Ukraine в липні.

Виторг «Укрзалізниці» за січень–вересень зріс до 78 млрд грн – на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. УЗ завершила три квартали 2024-го з показником чистого прибутку 1,66 млрд грн, що майже вп’ятеро менше фінансових показників компанії за аналогічний період минулого року.

1 листопада керівником філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» був призначений Олег Головащенко, який раніше очолював Київський електровагоноремонтний завод.

Із 15 грудня «Укрзалізниця» запустила три нові міжнародні поїзди, а також 10 нових внутрішніх поїздів, зокрема пʼять нових потягів курсуватимуть до Карпат.