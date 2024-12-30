«Укрзалізниця» запускає обіди у поїздах в тестовому режимі. Меню розробляв Євген Клопотенко

«Укрзалізниця» у тестовому режимі запускає повноцінні обіди у поїздах далекого сполучення, повідомляє пресслужба 30 грудня. Меню гарячих страв розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко.
Ключові факти
- УЗ розпочинає тестування повноцінного харчування на деяких найдовших рейсах із цього тижня:
- №351/352 Київ – Кишинів
- №95/96 Київ – Рахів
- №29/30 Київ – Ужгород
- №4/3 Запоріжжя – Ужгород
- У меню зазначених поїздів є: деруни, омлет, курка з картоплею та овочами, плов з яловичиною.
- Вартість страв: від 170 грн до 190 грн.
- Меню розробив шеф-кухар Євген Клопотенко. Страви приготовлені та заморожені таким чином, щоб забезпечити свіжість продуктів і зберегти смак після розігрівання.
Контекст
У 2023 році «Укрзалізниця» вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му. Цьогоріч збитків не уникнути, якщо не змінити принцип тарифоутворення, розповідав очільник УЗ Євген Лященко в інтерв’ю Forbes Ukraine в липні.
Виторг «Укрзалізниці» за січень–вересень зріс до 78 млрд грн – на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. УЗ завершила три квартали 2024-го з показником чистого прибутку 1,66 млрд грн, що майже вп’ятеро менше фінансових показників компанії за аналогічний період минулого року.
1 листопада керівником філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» був призначений Олег Головащенко, який раніше очолював Київський електровагоноремонтний завод.
Із 15 грудня «Укрзалізниця» запустила три нові міжнародні поїзди, а також 10 нових внутрішніх поїздів, зокрема пʼять нових потягів курсуватимуть до Карпат.
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