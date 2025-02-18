Уряд виділив понад 1,5 млрд грн на безпеку укриття Чорнобильської АЕС

Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 18 лютого.

Ключові факти

«Збільшуємо фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком», – підкреслив він і додав, що Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів.

За його словами, дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС – «це спроба залякати Україну, Європу та світ».

Наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

За даними ДСНС, станом на 12:00 18 лютого на ЧАЕС проводяться роботи щодо часткового розкривання конструкцій та гасіння 2 осередків тління утеплювача покрівлі. Працюють три групи верхолазів.

Контекст

14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. У результаті укриття на ЧАЕС було пошкоджене, пожежу загасили.

Внаслідок удару російського дрона пошкоджена зовнішня оболонка саркофагу та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ).

Міністерство енергетики звернулося до МАГАТЕ через атаку Росії на укриття ЧАЕС і закликало активізувати міжнародні зусилля, щоб змусити Росію припинити атаки на ядерні обʼєкти.