Фонд державного майна провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП «Львівське спеціальне конструкторське бюро «Топаз» розташованого на вулиці Личаківській у Львові. Про це йдеться на платформі Prozorro.Продажі.

Деталі

Переможцем торгів стало ТОВ «Міст Експорт», що належить бізнесмену Ростиславу Кісілю (Meest), із пропозицією 107 млн грн, що вдесятеро перевищує початкову ціну. Компанія також сплатить 21,4 млн грн ПДВ.

У власність переможця перейдуть вісім об’єктів нерухомості (шість виробничих корпусів, склад і трансформаторна підстанція) загальною площею близько 3000 кв. м, три старі автомобілі, а також 47 одиниць рухомого майна та обладнання.

Земельна ділянка площею 0,38 га на Личаківській, де розташований комплекс, не входить до угоди, і питання землекористування покупець вирішуватиме самостійно після приватизації.

ЛКБ «Топаз» спеціалізувалося на виробництві пам’ятних і ювілейних монет, нагород, медалей, відзнак, а також на демонтажі списаного обладнання, що містить дорогоцінні метали.

В аукціоні взяли участь 12 учасників.

Контекст

Група Meest, заснована Ростиславом Кісілем у 1989 році, працює на ринку поштових послуг у сегментах B2B, B2C і C2C, щорічно відправляючи близько 30 млн посилок до понад 70 країн. Історично компанія фокусувалася на доставці для емігрантів, поступившись внутрішнім українським ринком «Укрпошті» та «Новій пошті».

В Україні Meest має обмежену мережу власних поштових відділень – приблизно 100, натомість активно співпрацює з партнерами, надаючи можливість отримати посилки у майже 6000 пунктах, зокрема на АЗС ОККО, у відділеннях Rozetka, супермаркетах «Сільпо», аптеках і навіть пивних магазинах. Для порівняння, на середину 2024 року «Нова пошта» налічує 30 100 точок сервісу, а «Укрпошта» – понад 11 000.