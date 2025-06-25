Фонд державного майна провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП «Львівське спеціальне конструкторське бюро «Топаз» розташованого на вулиці Личаківській у Львові. Про це йдеться на платформі Prozorro.Продажі.
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Деталі
- Переможцем торгів стало ТОВ «Міст Експорт», що належить бізнесмену Ростиславу Кісілю (Meest), із пропозицією 107 млн грн, що вдесятеро перевищує початкову ціну. Компанія також сплатить 21,4 млн грн ПДВ.
- У власність переможця перейдуть вісім об’єктів нерухомості (шість виробничих корпусів, склад і трансформаторна підстанція) загальною площею близько 3000 кв. м, три старі автомобілі, а також 47 одиниць рухомого майна та обладнання.
- Земельна ділянка площею 0,38 га на Личаківській, де розташований комплекс, не входить до угоди, і питання землекористування покупець вирішуватиме самостійно після приватизації.
- ЛКБ «Топаз» спеціалізувалося на виробництві пам’ятних і ювілейних монет, нагород, медалей, відзнак, а також на демонтажі списаного обладнання, що містить дорогоцінні метали.
- В аукціоні взяли участь 12 учасників.
Контекст
Група Meest, заснована Ростиславом Кісілем у 1989 році, працює на ринку поштових послуг у сегментах B2B, B2C і C2C, щорічно відправляючи близько 30 млн посилок до понад 70 країн. Історично компанія фокусувалася на доставці для емігрантів, поступившись внутрішнім українським ринком «Укрпошті» та «Новій пошті».
В Україні Meest має обмежену мережу власних поштових відділень – приблизно 100, натомість активно співпрацює з партнерами, надаючи можливість отримати посилки у майже 6000 пунктах, зокрема на АЗС ОККО, у відділеннях Rozetka, супермаркетах «Сільпо», аптеках і навіть пивних магазинах. Для порівняння, на середину 2024 року «Нова пошта» налічує 30 100 точок сервісу, а «Укрпошта» – понад 11 000.
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