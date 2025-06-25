Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Власник Meest купує держпідприємство у Львові за 107 млн грн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

ДП «Львівське спеціальне конструкторське бюро «Топаз» /пресслужба ФДМУ

ДП «Львівське спеціальне конструкторське бюро «Топаз» Фото пресслужба ФДМУ

Фонд державного майна провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП «Львівське спеціальне конструкторське бюро «Топаз» розташованого на вулиці Личаківській у Львові. Про це йдеться на платформі Prozorro.Продажі.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі 

  • Переможцем торгів стало ТОВ «Міст Експорт», що належить бізнесмену Ростиславу Кісілю (Meest), із пропозицією 107 млн грн, що вдесятеро перевищує початкову ціну. Компанія також сплатить 21,4 млн грн ПДВ. 
  • У власність переможця перейдуть вісім об’єктів нерухомості (шість виробничих корпусів, склад і трансформаторна підстанція) загальною площею близько 3000 кв. м, три старі автомобілі, а також 47 одиниць рухомого майна та обладнання. 
  • Земельна ділянка площею 0,38 га на Личаківській, де розташований комплекс, не входить до угоди, і питання землекористування покупець вирішуватиме самостійно після приватизації.
  • ЛКБ «Топаз» спеціалізувалося на виробництві пам’ятних і ювілейних монет, нагород, медалей, відзнак, а також на демонтажі списаного обладнання, що містить дорогоцінні метали.
  • В аукціоні взяли участь 12 учасників.

Контекст 

Група Meest, заснована Ростиславом Кісілем у 1989 році, працює на ринку поштових послуг у сегментах B2B, B2C і C2C, щорічно відправляючи близько 30 млн посилок до понад 70 країн. Історично компанія фокусувалася на доставці для емігрантів, поступившись внутрішнім українським ринком «Укрпошті» та «Новій пошті».

В Україні Meest має обмежену мережу власних поштових відділень – приблизно 100, натомість активно співпрацює з партнерами, надаючи можливість отримати посилки у майже 6000 пунктах, зокрема на АЗС ОККО, у відділеннях Rozetka, супермаркетах «Сільпо», аптеках і навіть пивних магазинах. Для порівняння, на середину 2024 року «Нова пошта» налічує 30 100 точок сервісу, а «Укрпошта» – понад 11 000.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні