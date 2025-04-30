Xiaomi представила власну модель штучного інтелекту MiMo

Компанія Xiaomi представила свою першу відкриту модель штучного інтелекту MiMo, яка імітує людське логічне мислення, подібно до моделі R1 від DeepSeek. Про це йдеться у повідомленні компанії від 30 квітня.

Деталі

Виробник смартфонів і електромобілів оприлюднив модель з функцією міркування MiMo, яка, як і R1 від DeepSeek, імітує спосіб, у який люди думають над проблемами.

Xiaomi опублікувала статистику в WeChat, яка показує, що вона перевершила платформи o1-mini від OpenAI і Qwen від Alibaba Group Holding Ltd. в бенчмарк-тестах

Це перший значний ШІ-продукт Xiaomi, хоча компанія раніше заявляла про наміри інвестувати в цю сферу.

Xiaomi повідомила, що їхня нова модель ШІ MiMo створена нещодавно сформованою командою розробників. Компанія зазначила, що, попри досить пізній запуск у 2025 році, вважає, що проєкт має довгострокову перспективу.

Після анонсу MiMo акції Xiaomi зросли більш ніж на 5% у Гонконзі.

Контекст

У грудні 2024 року Xiaomi запустила обчислювальний кластер із 10 000 графічних процесорів (GPU) для розвитку великих мовних моделей (LLM), що має посилити позиції компанії у сфері генеративного ШІ. Команда ШІ, створена у 2016 році, розширилася до понад 3 000 спеціалістів, які працюють над компʼютерним зором, обробкою мови, машинним навчанням і мультимодальними технологіями.

Розробка ШІ стала для Xiaomi другим великим проєктом за останні роки після інвестування $10 млрд у виробництво електромобілів у 2024 році, яке засновник компанії Лей Цзюнь охарактеризував як свій «останній стартап».