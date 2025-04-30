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Xiaomi представила власну модель штучного інтелекту MiMo

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Компанія Xiaomi представила свою першу відкриту модель штучного інтелекту MiMo, яка імітує людське логічне мислення, подібно до моделі R1 від DeepSeek. Про це йдеться у повідомленні компанії від 30 квітня.

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Деталі 

  • Виробник смартфонів і електромобілів оприлюднив модель з функцією міркування MiMo, яка, як і R1 від DeepSeek, імітує спосіб, у який люди думають над проблемами. 
  • Xiaomi опублікувала статистику в WeChat, яка показує, що вона перевершила платформи o1-mini від OpenAI і Qwen від Alibaba Group Holding Ltd. в бенчмарк-тестах
  • Це перший значний ШІ-продукт Xiaomi, хоча компанія раніше заявляла про наміри інвестувати в цю сферу. 
  • Xiaomi повідомила, що їхня нова модель ШІ MiMo створена нещодавно сформованою командою розробників. Компанія зазначила, що, попри досить пізній запуск у 2025 році, вважає, що проєкт має довгострокову перспективу.
  • Після анонсу MiMo акції Xiaomi зросли більш ніж на 5% у Гонконзі.

Контекст 

У грудні 2024 року Xiaomi запустила обчислювальний кластер із 10 000 графічних процесорів (GPU) для розвитку великих мовних моделей (LLM), що має посилити позиції компанії у сфері генеративного ШІ. Команда ШІ, створена у 2016 році, розширилася до понад 3 000 спеціалістів, які працюють над компʼютерним зором, обробкою мови, машинним навчанням і мультимодальними технологіями.

Розробка ШІ стала для Xiaomi другим великим проєктом за останні роки після інвестування $10 млрд у виробництво електромобілів у 2024 році, яке засновник компанії Лей Цзюнь охарактеризував як свій «останній стартап».

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