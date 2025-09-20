Після 13 років кар’єри в групі Nova директор з інформаційних технологій (СІО) Андрій Дорошенко завершив професійний шлях. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. Це шостий топменеджер, що покидає групу Володимира Поперешнюка та Вячеслава Климова від початку року.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- «Настав час сказати «дякую», – написав Дорошенко ввечері 19 вересня.
- За його словами, він приєднався як диспетчер з транспорту і залишає компанію на посаді CIO, яку обійняв в січні 2025-го. «Це був неймовірний період: 13 років зростання, розвитку й постійних викликів», – зазначив він.
- Дорошенко додав, що за цей час було реалізовано десятки масштабних проєктів і впроваджено власні ІТ-системи для потреб компанії.
- Він не назвав причин відставки. «Попереду — нові виклики, перемоги та досягнення», – зазначив Дорошенко.
Контекст
У 2021 році «Нова Пошта» виокремила свій ІТ-підрозділ в окрему компанію – Nova Digital. На серпень 2025-го у компанії працює понад 900 співробітників. Торік Nova Digital збільшила виторг на 160% – до 988 млн грн, згідно з YouControl.
Nova Digital обслуговує внутрішні компанії: «Нову пошту», NovaPay, Nova Global тощо. Ключові продукти – мобільні застосунки Nova Post та «Мобільний кур’єр», система маршрутизації RouteStripe, відеоаналітика з елементами ШІ. Наймасштабніший проєкт – розроблена з нуля система управління автопарком TMS Prolog.
У липні стало відомо про звільнення гендиректора НП в Україні Олександра Бульби після понад 10 років роботи. Тоді ж про свій вихід із компанії оголосив СЕО «Нової пошти» в Польщі Сергій Карпутєв. Він очолював «Нову пошту» в Польщі з квітня 2025 року, а загалом пропрацював у компанії понад сім років.
Наприкінці червня компанію залишила Олена Плахова, яка з 2020-го була директоркою з управління репутацією НП. А за кілька тижнів до цього з компанії пішла директорка з персоналу Ольга Лукʼяненко.
Всередині серпня стало відомо, що генеральний директор NovaPay Андрій Кривошапко йде з компанії. Він пропрацював у холдингу «Нової пошти» 20 років, а на керівній посаді – майже 10. 12 вересня гендиректором NovaPay призначили ексвиконуючого обовʼязки директора онлайн-платформи OLX в Україні та Центральній Азії Ігоря Сироватку.
«Нова пошта» змінює підхід до управління персоналом у межах планового оновлення компанії. З 1 вересня цей напрям очолила Анна-Марія Сабов, яка до цього працювала у Fractal (раніше Netpeak Group).
Чому на тлі оптимізації штату «Нову пошту» покидають топменеджери, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.