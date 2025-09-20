Після 13 років кар’єри в групі Nova директор з інформаційних технологій (СІО) Андрій Дорошенко завершив професійний шлях. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. Це шостий топменеджер, що покидає групу Володимира Поперешнюка та Вячеслава Климова від початку року.

Ключові факти

«Настав час сказати «дякую», – написав Дорошенко ввечері 19 вересня.

За його словами, він приєднався як диспетчер з транспорту і залишає компанію на посаді CIO, яку обійняв в січні 2025-го. «Це був неймовірний період: 13 років зростання, розвитку й постійних викликів», – зазначив він.

Дорошенко додав, що за цей час було реалізовано десятки масштабних проєктів і впроваджено власні ІТ-системи для потреб компанії.

Він не назвав причин відставки. «Попереду — нові виклики, перемоги та досягнення», – зазначив Дорошенко.

Контекст

У 2021 році «Нова Пошта» виокремила свій ІТ-підрозділ в окрему компанію – Nova Digital. На серпень 2025-го у компанії працює понад 900 співробітників. Торік Nova Digital збільшила виторг на 160% – до 988 млн грн, згідно з YouControl.

Nova Digital обслуговує внутрішні компанії: «Нову пошту», NovaPay, Nova Global тощо. Ключові продукти – мобільні застосунки Nova Post та «Мобільний кур’єр», система маршрутизації RouteStripe, відеоаналітика з елементами ШІ. Наймасштабніший проєкт – розроблена з нуля система управління автопарком TMS Prolog.

У липні стало відомо про звільнення гендиректора НП в Україні Олександра Бульби після понад 10 років роботи. Тоді ж про свій вихід із компанії оголосив СЕО «Нової пошти» в Польщі Сергій Карпутєв. Він очолював «Нову пошту» в Польщі з квітня 2025 року, а загалом пропрацював у компанії понад сім років.

Наприкінці червня компанію залишила Олена Плахова, яка з 2020-го була директоркою з управління репутацією НП. А за кілька тижнів до цього з компанії пішла директорка з персоналу Ольга Лукʼяненко.

Всередині серпня стало відомо, що генеральний директор NovaPay Андрій Кривошапко йде з компанії. Він пропрацював у холдингу «Нової пошти» 20 років, а на керівній посаді – майже 10. 12 вересня гендиректором NovaPay призначили ексвиконуючого обовʼязки директора онлайн-платформи OLX в Україні та Центральній Азії Ігоря Сироватку.

«Нова пошта» змінює підхід до управління персоналом у межах планового оновлення компанії. З 1 вересня цей напрям очолила Анна-Марія Сабов, яка до цього працювала у Fractal (раніше Netpeak Group).

Чому на тлі оптимізації штату «Нову пошту» покидають топменеджери, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.