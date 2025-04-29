Запорізька кондитерська фабрика збанкрутувала. Які причини

Господарський суд Запорізької області визнав Запорізьку кондитерську фабрику банкрутом. Про це йдеться у відповідному рішенні, помітила Liga.net.

Ключові факти

Господарський суд Запорізької області 22 квітня визнав банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру ПрАТ «Запорізька кондитерська фабрика».

Відновлення виробничої діяльності фабрики унеможливили обстріли Запоріжжя, постійні відключення електричної енергії та тривалі повітряні загрози, під час яких працівники повинні знаходитись у сховищі, йдеться у постанові Господарського суду Запорізької області. «Це зумовлює зупинку виробничих ліній, та як наслідок – підвищений вихід браку та збільшення витрат на виготовлення одиниці продукції», – зазначається у документі.

Водночас у скрутному становищі «Запорізька кондитерська фабрика» опинилась ще перед початком великої війни. Відповідну справу про банкрутство суд відкрив 31 січня 2022 року.

У лютому 2024 року суд затвердив план санації, однак за рік його виконати його не вдалося. У березні 2025 року було відкрито знову справу про визнання фабрики банкрутом і початку ліквідаційної процедури.

Контекст

«Запорізька кондитерська фабрика» була створена у 1946 році. Вона випускала цукерки, карамель, вафлі, печиво, халву. Власниками ПрАТ «Запорізька кондитерська фабрика» є Жанна, Сергій та Богдан Пшигоцькі. Сергій Пшигоцький – колишній депутат Запорізької міської ради.

Виторг ПрАТ «Запорізька кондитерська фабрика» у 2024 році зріс на 67,2% до 2,8 млн грн. Збиток скоротився з 1 млн грн до 88 500 грн.