Украинский бизнес пережил сложный путь от «дикого капитализма» до более цивилизованных форм предпринимательства, однако для дальнейшего развития страны необходимы не только экономические реформы, но и культурные трансформации. Важно, чтобы бизнес не только выводил страну из кризиса, но и стал основой создания справедливого и эффективного общественного порядка. Проректор УКУ Мирослав Маринович рассказывает о вызовах современности, стоящих перед украинскими предпринимателями

Моя юность прошла в диссидентском движении, которое было борьбой за свободу человека и его свободное волеизъявление. В то время частного бизнеса фактически не было, а государственный бизнес находился в зависимом положении и вынужден был руководствоваться не столько бизнес-логикой, сколько идеологическими догмами.

Это сковывало предпринимательскую инициативу и ужасающе искажало образ частного бизнесмена в глазах общества: он воспринимался как спекулянт и вымогатель.

«Дикий капитализм»

С обретением Украиной независимости украинский бизнес вырвался на свободу, но в условиях правовых пробелов и хищения государственного имущества породил олигархию, ставшую источником новой социальной несправедливости.

Это узаконило коррупционный общественный договор, а простонародье, реагируя на несправедливость олигархического строя, снова начало питать в душе квазисоциалистическое стремление «экспроприировать экспроприаторов».

Слыша эту страстную риторику о необходимости «отобрать у олигархов награбленное и поделить между людьми», мне вспоминались слова митрополита Андрея Шептицкого (которого я далее буду часто цитировать): «По мере роста потребностей и желаний бедных слоев, должны все сильнее предостерегать их от зависти и посягательства на чужое имущество и перед завистью, которая, хоть и проявляется в какой угодно форме, всегда является подрывом всякой религиозности и всякой нравственности».

Украина тогда осваивала рыночные отношения и начала этап, который часто называют «диким капитализмом», или иронически – «первичным накоплением капитала». По сути своей это было царство «нулевой суммы», в котором действовала логика немедленной сиюминутной выгоды. А завтрашний день, мол, пусть позаботится о себе сам.

Украинские революционные Майданы выдвинули требование преодолеть олигархический строй, хотя этот мандат украинское общество до конца так и не выполнило. Я не экономист, а потому имею, возможно, ошибочное впечатление, что сегодня мы где-то посреди большой дороги. Это состояние можно описать словами поэта Александра Олеся: «С печалью радость обнялась».

С одной стороны, мы все еще не избавились от проявлений вымогательского бизнеса, о котором мне говорить просто неинтересно, потому что это плюсквамперфект (давно прошедшее время) в бизнесе. Мне интереснее рассуждать о новой фазе, которую основала культура «положительной суммы».

С ней пришли те черты современной культуры предпринимательства, которые стали украшением нынешней цивилизации: умение позаботиться о жизненных интересах своего рабочего; долгосрочные отношения со своим покупателем, исключающие причинение ему несправедливости, поскольку это уничтожило бы доверие. В этой культуре деловые отношения с покупателем или клиентом становятся поистине выращиванием или воспитанием желаемого партнера. И я уверен, что будущее именно за этой культурой предпринимательства.

Далее я хотел бы перечислить задачи, которые стоят перед цивилизованным украинским бизнесом на будущее.

На Майдане Независимости в Киеве во время Революции достоинства, 2014 год Фото Getty Images

Помнить о решающем значении ценностей

Давайте прислушаемся к логике Шептицкого, с которой он обращался, в частности, и к предпринимателям: «Ищете силы экономической без нравственности, без Закона Божьего. Невозможно экономическое бытие без нравственности, ибо невозможно оно без общественного строя, а строя общественного нет, где нет равновесия прав и обязанностей. А этого равновесия нет, где нет этики».

Иными словами, в основе деятельности должны лежать ценности. Но заметим: ценности формируются в сфере культуры. И тут Шептицкий опять убедителен:

«А когда речь идет о том, чтобы какой-то народ занял в истории передовое, почетное положение и для человечества создал новые светлые и большие дороги, то это может дать только культура, когда она будет оперта на здоровых и сильных моральных основах. Без нее будут тратиться самые лучшие средства богатств и даров природы; без нее и сильнейшие соревнования и усилия будут бесполезны, без нее роль народа в истории останется эгоистичной, узкой, близорукой и потому очень незначительной или даже никакой».

Не исключено, что кто-то может возразить: что же иначе мог сказать монах и церковный иерарх, передвигавшийся на инвалидной коляске и не знавший реальной жизни?!

Но вот вам вывод известного западного специалиста по экономической истории Дэвида Ландеса, подтвердившего правоту Макса Вебера: «Если нас чему-то и научила история экономического развития, так это тому, что от культуры зависит практически все».

Как видите, полное совпадение позиций. Ибо ценности – это платформа, на которой вырастают основные идеи (верования, убеждения), являющиеся основой человеческого поведения.

Преодолеть патернализм

Одной из величайших язв украинского общества до недавнего времени была нехватка ответственности, вызванная патерналистской формой государства, унаследованной с коммунистических времен.

Мне все еще звучит в памяти то одиозное: «Прошла зима, настало лето – спасибо партии за это!». Сначала наши Майданы, а теперь и война существенно ослабили этот недуг, но не преодолели его. В обществе все еще много тех, кто не готов взять ответственность за свою жизнь и считает, что это обязанность власти сделать их счастливыми.

Определенными патерналистскими настроениями проникнуты и руководящие украинские элиты. Это очень точно подметил в 2020 году представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который сказал президенту Владимиру Зеленскому: «ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас – помочь в реформировании страны. Но только украинцы сами могут воплотить эти реформы».

Что ж, частные предприниматели – едва ли не единственная общественная группа, которая создала сама себя и решительно взяла на себя ответственность за свою судьбу. Так кому как не бизнесу научить людей не просто справиться с трудностями в этом мире, но и почувствовать вкус в этом само-стоянии и прямо-стоянии?

Этого можно добиться хорошо продуманными стимулами – от материального интереса до почетного признанию. И здесь может помочь призыв того же Шептицкого:

«Помогайте нищему не только каждый день, а, как можете, так помогите, чтобы он мог выйти из беды и стоять на своих собственных ногах. Давайте нищему способности к заработку – научите его, покажите ему, как бы он сам мог свою судьбу поправить».

Здесь, как видим, речь идет не просто об обычной благотворительности и харитативном труде. В формуле Шептицкого говорится, что принести жаждущему стакан воды, конечно же, нужно, но при этом важно открыть ему путь к целому озеру.

Сделайте это! Помогите другим людям обрести экономическую самостоятельность и не полагаться каждый раз на помощь государства, бизнеса или харитативных организаций.

Индикатор «Верховенство права» некоторых стран Европы и Евразии в 1998 и 2022 годах Фото Worldwide Governance Indicators

Содействовать верховенству права

Потребность в реформировании системы верховенства права в Украине ощущают все. Однако этот вывод довольно романтичный, потому что есть определенная часть предпринимателей, которые прекрасно чувствуют себя в нынешнем правовом беспорядке. К тому же вы знаете известный вопрос на засыпку: может ли коррумпированная, воровская, пиратская экономика постепенно перерасти в цивилизованную экономику?

По-моему, нет: такой бизнес сращивается с властью, и ему выгоднее паразитировать на теле общества. Такая экономика и в знаменитом бандитском Чикаго 30-х годов XX века не переросла бы в цивилизованную, если бы не две предпосылки: 1) наличие судей, готовых пожертвовать своей безопасностью ради моральных принципов; 2) наличие гражданского общества, готового поддержать справедливость.

Отсюда важная задача бизнеса – поддерживать смелых агентов перемен, которые могут стать вероятными жертвами. Бизнес не зря сравнивают с кровеносной системой: ее задача – через сеть артерий и капилляров донести кислород и питательные вещества до тех органов, которые в этот момент испытывают наибольшую потребность.

Мы видим, что едва ли не каждая власть щедро вознаграждает послушание и сервилизм, поэтому храбрость и самопожертвование агентов изменений, в частности в сфере верховенства права, также нуждаются в поддержке. Иначе смирение и преданность клану будут неизменными предпосылками жизненного успеха, тогда как честность и верность принципам – символами жизненного поражения и чертами так называемых лузеров.

Кстати, установление верховенства права предполагает и потребность переосмысления отношений бизнеса и политических партий, поскольку именно партии через парламент могут изменить законодательство и добиться верховенства права.

В тех же 1990-х в качестве модели общественной роли бизнеса была взята классическая формула: «мы поддерживаем идеологически близкие нам партии, а партии, в свою очередь, поддерживают наши легитимные интересы». Однако на практике партии перестали быть объединением идейных единомышленников и превратились в клановые общества, иногда с явно ограниченной ответственностью. А многие члены демократических партий не менее успешно пользовались этими соблазнительными предложениями действующей системы.

Я был бы счастлив, если бы в Украине из боли и крови этой войны выросла партия, которая была бы похожа на христианских демократов в Европе после Второй мировой войны. Ведь именно христианские демократы, возглавляемые в Германии, Франции и Италии такими фигурами, как Конрад Аденауэр, Робер Шуман и Альчиде де Гаспери, создали классическую идейную партию, действовавшую на основе общественной этики и изменившую всю Европу.

Но я поверю в такую ​​партию только тогда, когда она станет промотором радикальной реформы системы управления государством. А пока общественная стратегия цивилизованного бизнеса должна переориентироваться на создание системы общественных балансов и противовесов, которые дали бы возможность сдержать негативные тенденции.

Изменить процедуры

За последние годы мы наглядно убедились, что избавиться от коммунистических постаментов на площадях наших городов значительно легче, чем от коммунистических стереотипов в наших головах. При этом есть одна щелка, в которую, кажется, пока не заглядывала ни одна программа декоммунизации: это управленческие процедуры. Не удивлюсь, если некоторые из них ведут свое начало еще со времен «неудобозабываемых» Феликса Эдмундовича и Иосифа Виссарионовича.

Однако неосязаемый коммунистический «дьявол» кроется именно в процедурах. Я узнаю этого «дьявола» в архаических циркулярах, которые скорее усложняют решение проблемы, чем способствуют ему; в выборе в пользу бюрократа во всех взаимосвязях человека с государственным аппаратом.

Он кроется в коррупционной разрешительной системе, заточенной под финансовый интерес чиновника. И список этот можно продолжать бесконечно. Однако все эти бюрократические «мины» просто взрываются сегодня, когда в их сети попадают ветераны или родственники погибших воинов. Терпеть тот процедурный террор становится просто невмоготу.

Однако обрубать щупальца того многорукого монстра могут только те, кто духовно ему не принадлежат. Лишь те, кто испытал роскошь от уважения к своему и чужому достоинству, кто прошел школу лучших образцов западной управленческой культуры.

Бизнес и здесь может приобщиться к этому делу, и это будет самая надежная декоммунизация нашего края. И у меня есть для этого любимая моя иллюстрация.

Вы наверняка уже заметили, какое положительное влияние оказывают автоматы, которые в банках выдают талончики с номером вашей очереди. Раньше обязательно находились те клиенты, которые норовили пройти вне очереди, что вызывало агрессию со стороны окружающих. Но установка упомянутых автоматов сразу изменила ситуацию.

Поэтому управленческие процедуры, до сих пор в основном травмировавшие человека, в случае коррекции могут даже поспособствовать ценностной трансформации общества.

Изменение ракурса видения бизнеса

Все вышеперечисленные задачи объединяет одна основополагающая потребность, а именно: изменить ракурс видения Украины в целом и бизнеса в частности. Как справедливо подметила исполнительная директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, «наибольшей опасностью во времена турбулентности является не сама турбулентность, а инерционное действие по вчерашней логике». Такой инерционности у нас много чуть ли не в каждой сфере, и в бизнесе тоже.

Возьмем, например, пессимистические прогнозы, вызванные войной: «Никто не будет инвестировать в страну, где в любой момент может разгореться конфликт». Вроде бы все правильно. Но вот как на это реагирует Ярослав Грицак, опираясь на исследование гарвардской Belford Group:

«Инвестиции будут не в связи с тем, что в первую очередь делается на фронте, а в связи с тем, удастся ли Украине построить нормальные институции. Институции, которые будут делать эти инвестиции Запада прозрачными и эффективными».

Но нормальные институции с прозрачными и эффективными процедурами – это и верховенство права, о котором мы говорили, и ценности, на которых эти институции должны вырасти.

Но это еще не все. Совершенно неожиданным (по крайней мере для меня) был вывод, что «большая, значительная часть этих инвестиций… должна быть из самой Украины. Это означает, что должны быть созданы условия для бизнеса, прежде всего среднего бизнеса». Итак, роль украинского бизнеса в создании и реализации сценария будущего огромна. Но готов ли он к этой миссии? Отчасти да, но отчасти нет, потому что к этой задаче не готово и все украинское общество.

Последствия атаки на производство Biosphere Corporation 10 апреля 2025 года. Фото: Андрей Здесенко, владелец Biosphere Corporation

Возродиться после войны

После войны для возрождения страны и надлежащих общественных преобразований нам понадобится безумная общественная энергия. Откуда ее взять? Помочь здесь могут два вывода, сделанные на основе социального учения митрополита Андрея Шептицкого:

Основой благосостояния государства может быть только сильная сплоченная община, которая сотрудничает для блага ближнего. Тогда появляется добавленная стоимость, и народное добро умножается. И наоборот, расколотая община, склонная к внутренней вражде, не только не приращивает благосостояние народа, а наоборот тратит даже то, что имеет. Вражда – это черная дыра, которая впитывает общественную энергию, направляет ее на вражду, а не на творение.

Поэтому мы обретем желаемую энергию только тогда, когда направим человеческий дух в сторону взаимопонимания и сотрудничества.

Остается мне ответить на заключительный вопрос: а кто все это должен делать?

Что же, как всегда, речь идет о появлении «критической массы», то есть пассионарной группы смельчаков, которые через самопожертвование зададут новую парадигму. Да, конечно, будут скептические голоса: «Мы уже проходили это во время наших революций. Больше такими наивными мы не будем, потому что ничего и так не изменится».

Во-первых, это неправда, и наши Майданы разительно изменили страну.

Во-вторых, это слишком напоминает гипотетическую ситуацию, когда мать маленького ребенка говорит: «Он уже три раза упал – больше я учить его ходить не буду!». Учить нужно сто раз – пока не научится!

А еще по опыту человеческой цивилизации знаем: если на самопожертвование будет готова лишь небольшая часть людей, они заплатят дорогой ценой. Так было и в истории диссидентского движения.

Если же на такое самопожертвование пойдет большая группа людей, то цена, которую нужно будет заплатить, будет сравнительно невысокой.

Итак, возьмемся за руки, будем солидарны в своем стремлении жить в цивилизованном государстве – и вместе мы победим!