Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало процедуру пошуку управителя для ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», калуського виробника паперової продукції. Про це повідомила пресслужба АРМА 27 травня.

Деталі

До складу активу входять: цілісний майновий комплекс у місті Калуш, виробничі будівлі та споруди, вісім автомобілів, виробничі лінії та технологічне обладнання, меблі й комп’ютерна техніка.

Арештований актив також включає корпоративні права юридичної особи та рухоме й нерухоме майно в Івано-Франківській області.

За інформацією АРМА, після ринкових консультацій актив опублікують на платформі Prozorro для конкурсного відбору управителя.

Контекст

У квітні 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування проти Віктора Медведчука, якого підозрювали в державній зраді. У вересні того ж року його обміняли на 215 українських полонених, зокрема бійців «Азову», та 55 росіян.

До початку війни Forbes оцінював статки Медведчука в $620 млн, із яких $190 млн припадало на особистий транспорт, зокрема 92-метрову яхту Royal Romance, побудовану в 2015 році. Її початкова вартість становила близько $200 млн, але після санкцій 2021 року вона впала до половини. Яхта була зареєстрована на офшорній компанії на Маршаллових островах.

13 листопада 2024 року АРМА продало через «Прозорро.Продажі» перші 16 картин із арештованої колекції Медведчука, отримавши майже 317 000 грн.