Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) ищет управляющего для арестованного завода «Бетонстрой», принадлежавшего братьям экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака, сообщает пресс-служба АРМА 23 сентября. Предыдущий победитель не был утвержден АРМА после проведения проверки.

Подробности

АРМА называет завод одним из ведущих производителей строительных материалов во Львове. Комплекс коммерчески привлекателен для ведения производственной деятельности, поскольку занимает существенные позиции на рынке стройматериалов во Львовской области.

Актив состоит из трех объектов недвижимого имущества, 30 транспортных средств (бетоновозов, бетононасосов, погрузчиков) и двух бетонных узлов. Управляющий получит 100% корпоративных прав.

«Бетонстрой» оснащен современным оборудованием для производства бетона и других строительных смесей, имеет ангар для хранения сыпучих материалов, офисные и складские помещения с подъездным железнодорожным путем и эстакадой с бетонной площадкой площадью 4738,6 кв. м.

Предложения от потенциальных управляющих принимаются до 15:00 3 октября 2025 года.

Контекст

В сентябре 2024 года Лычаковский районный суд Львова передал АРМА новые объекты завода «Бетонстрой». Конечными бенефициарами «Бетонстроя» были родной брат экс-нардепа Виктора Медведчука Сергей и родной брат его бизнес-партнера Тараса Козака Богдан, заявляло ГБР. Позже суд арестовал и передал АРМА новую партию имущества предприятия «Бетонстрой», скрывавшееся от фискальных органов. Правоохранители выяснили, что на балансе «Бетонстроя» находилось неучтенное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисные помещения. Общая стоимость выявленных активов – около 16 млн грн.

В конце 2024 года АРМА объявило конкурсы на оценщика и управляющего активами завода «Бетонстрой».

В июле 2025 года АРМА проводило аукцион по отбору управляющего на Prozorro для арестованных активов ООО «Бетонстрой». Тогда агентство отмечало, что среди участников конкурса наиболее экономически выгодным признано предложение консорциума «Будинтегра». Однако АРМА так и не приняло окончательное решение, поскольку проводило анализ участников конкурса, в частности, на предмет связей с Россией или предыдущими владельцами арестованного актива, связанного с Виктором Медведчуком.

В июне 2025 года, при осмотре другого арестованного завода Медведчука и Козака ООО «Бетонстрой», работники АРМА установили факты его незаконного использования и использования специального транспорта, который также был арестован.

В апреле 2022 года Государственное бюро расследований завершило расследование против Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене. В сентябре того же года его и 55 россиян обменяли на 215 украинских пленных, в том числе бойцов «Азова». До начала войны Forbes оценивал состояние Медведчука в $620 млн, из которых $190 млн приходилось на личный транспорт, в том числе 92-метровую яхту Royal Romance, построенную в 2015 году. Ее первоначальная стоимость составляла ориентировочно $200 млн, но после санкций 2021 года она упала до половины. Яхта была зарегистрирована на офшорной компании на Маршалловых островах.